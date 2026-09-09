Manu Justo y José Carlos Lazo, presentados para añadir más mordiente al ataque de la UD Ibiza: «Iremos paso a paso y veremos si estamos al nivel del objetivo de ascender»

La UD Ibiza continúa con la serie de presentaciones de la plantilla que afrontará esta temporada el sueño del ascenso a Segunda División. En esta ocasión, ha llegado el turno de los atacantes Manu Justo y José Carlos Lazo, que han comparecido en rueda de prensa en la mañana de este miércoles. Ambos están llamados a ser protagonistas en la faceta goleadora de los blaucels, después de un largo paso por la Liga Hypermotion.

«Pese a venir de una categoría superior, están alineados con el proyecto y con ganas de ascender», señaló Míchel Sanz, director deportivo del club, en la presentación de los dos jugadores, que se mantendrán vinculados al equipo durante un año más otro opcional, que variará en función de que se cumplan los objetivos.

La «ambición del proyecto» y «el objetivo de volver a Segunda División» fueron dos de los motivos de peso para decantarse por el proyecto celeste, en palabras de Lazo, que llega procedente del Albacete Balompié, con el que ha disputado más de 50 partidos en dos temporadas en Segunda División. El gaditano cree además que la entidad celeste «no está donde merece» por el nivel de estructura que presenta el club: «Me han sorprendido bastante las instalaciones, cómo me han acogido y estoy muy cómodo por el recibimiento que me ha dado el presidente y el cuerpo técnico».

«No hay prácticamente diferencias entre Segunda División y Primera RFEF»

El extremo quiso destacar también las diferencias cada vez menores entre la Segunda División y Primera RFEF, así como la alta competitividad que ha comprobado en sus dos primeros encuentros con la UD: «No hay prácticamente diferencias. Cada año va a ser más complicado y la dificultad va a estar más pareja». Finalmente, Lazo resaltó que lo más importante es «ganar en casa» y «dejar cada vez más porterías a cero» para que los delanteros «puedan hacer más daño».

Por su parte, Manu Justo llega a la disciplina celeste tras ser uno de los hombres más importantes del ascenso que vivió la Cultural Leonesa a Segunda División hace dos temporadas. El pontevedrés lo tuvo claro desde el primer momento: «Tanto el proyecto como la ambición del club me gustaron y, desde el primer contacto que tuve con Míchel, me decanté por ello».

«Todos optamos a lo máximo»

Justo será uno de los principales responsables del devenir goleador de los blaucels a lo largo de esta temporada. Sin embargo, este aliciente no supone una presión para él: «Todos tenemos que tener responsabilidad, tanto colectiva como individual, y eso me hace llevarlo con más tranquilidad», afirma. Sin embargo, el ariete prefiere no lanzar las campanas al vuelo y no quiere dar una 'cifra ideal' de goles de cara a la nueva campaña: «Lo importante es ayudar al equipo, tanto en goles, asistencias como en juego».

El atacante ve el ascenso como una posibilidad real y destacó algunas de las cualidades del nuevo equipo de Raúl Llona: «Tenemos un grupo de muy buenos futbolistas, con carácter y ambición, que eso es primordial para conseguir objetivos, y eso nos dará mucho de cara a este año». Justo es un viejo conocido de Llona, que le ha pedido «lo mismo», que requería de él en su aventura en la Cultural: «Ya conocía su filosofía de juego y ahora solo queda adaptarse a lo que él quiere para rendir lo mejor posible sobre el campo».

Finalmente, el artillero dejó claro cuál es el objetivo del club y cómo se puede llegar a conseguir: «Todos optamos a lo máximo, que es el ascenso, pero iremos paso a paso y veremos si estamos a la altura».