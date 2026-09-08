La ambición de la UD Ibiza seduce a Iker Varela y Ander Yoldi

Iker Varela y Ander Yoldi ya ponen voz a la nueva UD Ibiza. Los dos extremos fueron presentados este martes como nuevos jugadores celestes después de un verano de profunda renovación en la plantilla y ambos coincidieron en señalar la ambición del proyecto como uno de los principales motivos que les llevó a apostar por Can Misses. Los dos, además, han sido titulares en las dos primeras jornadas de Liga y están llamados a tener un peso importante en el ataque de Raúl Llona.

Varela, procedente del filial del Athletic y con contrato por dos temporadas, reconoció que apenas tuvo dudas cuando recibió la propuesta del Ibiza. "Cuando Míchel y el míster me llamaron y me propusieron venir, vi el proyecto que tenían y la ambición del club. Supe que este iba a ser el sitio correcto", explicó. El extremo vasco también admitió que se ha encontrado un club más profesional de lo que esperaba. "Sabía que era un gran club y que tenía buenas instalaciones, pero cuando llegué y vi todo lo que rodea al club, la gente de dentro y cómo se trabaja, me sorprendió. Es un club muy serio y muy profesional", señaló.

Una impresión que también comparte Yoldi, aunque en su caso puso el foco directamente en la estructura deportiva. "Veo que aquí todas las instalaciones y la infraestructura deportiva son las de un equipo profesional", aseguró el futbolista navarro, que llegó procedente de Osasuna Promesas y ha firmado por dos temporadas. Yoldi explicó que varios excompañeros le habían hablado de Ibiza antes de su llegada, pero que la realidad incluso superó sus expectativas. "Me habían hablado de la isla y de las instalaciones, pero cuando he llegado han sido incluso mejor de lo que esperaba".

Dos futbolistas ambiciosos

El nuevo extremo celeste considera, además, que su llegada al Ibiza supone una oportunidad para cambiar de escenario después de una temporada complicada. "Tanto el Ibiza como yo la temporada pasada, por diferentes motivos, no tuvimos una temporada muy buena. Tenemos las mismas ganas y la misma ambición de cambiar eso", explicó. La propuesta de luchar por objetivos mayores que la permanencia no le pesa. "Lo veo como un aliciente, para nada como un peso. Tengo muchas ganas de luchar por otras cosas diferentes y que son nuevas para mí".

Esa exigencia por el ascenso tampoco asusta a Varela. "Si quieres aspirar a algo grande tienes que tener en cuenta que hay una exigencia por parte del club, de la afición y de nosotros mismos. Es algo que llevamos en el día a día", afirmó. Los dos futbolistas también hablaron de un inicio de Liga que ha dejado una victoria y una derrota y que todavía muestra a un Ibiza en construcción. Varela entiende que los problemas defensivos son consecuencia, en parte, del poco tiempo que lleva junto el nuevo grupo. "Nos está costando cuando no tenemos el balón. Tenemos que hacer mucho más todos, desde arriba hasta abajo, pero esto es un proceso. Prácticamente todo el equipo lleva menos de una semana junto", recordó.

Yoldi pidió la misma perspectiva. "Míchel llega nuevo este verano, el cuerpo técnico también y un porcentaje muy alto de la plantilla viene de sitios diferentes. Todo requiere su tiempo y las cosas no salen de la noche a la mañana", apuntó. Eso sí, el navarro cree que ante el Rayo Majadahonda ya se vieron algunas de las señas de identidad que pretende tener el equipo. "Se vieron pinceladas y detalles de lo que queremos ser, pero tenemos que conseguir que no sean pinceladas, sino lo normal y lo común".

La pretemporada, el camino a seguir

Yoldi, que fue uno de los jugadores más destacados de la pretemporada, no esconde que quiere mantener sus buenos números cuando llega la hora de la verdad. "Los números en pretemporada han sido muy buenos y tengo que tratar de mantenerlos en el campeonato, que es al final lo que cuenta", señaló. Ambos futbolistas se definen como jugadores polivalentes. Varela asegura que puede actuar "en la derecha, en la izquierda o por dentro", mientras que Yoldi se encuentra más cómodo partiendo desde la izquierda, aunque también puede jugar como punta o en la derecha. "Me considero un jugador de equipo y siempre voy a estar disponible para lo que me digan", afirmó.

El próximo reto será el sábado contra el Sant Andreu, otro recién ascendido, en un Can Misses que Yoldi ya ha comprobado que tiene ganas de fútbol. "Vi ilusión en la gente y que estaba con ganas, al igual que el equipo. Tenemos que transmitirles esa ilusión e intentar que la sigan manteniendo con juego", explicó. Para el navarro, convertir el estadio en un fortín será una de las claves para pelear por arriba en un Grupo 2 que considera especialmente exigente. "Es muy importante hacer un fortín en casa y como mínimo sacar puntos fuera", apuntó. Una fórmula sencilla sobre el papel que el Ibiza tendrá que empezar a aplicar desde este sábado.