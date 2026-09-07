Una victoria balsámica pero unos problemas recurrentes en la UD Ibiza

No hay nada más balsámico en el fútbol que una victoria. Y más si cabe en el comienzo de Liga, cuando es importante sacar los partidos muchas veces más por convicción que por sensaciones. Y eso es lo que le pasó el pasado sábado a la UD Ibiza, que superó por 2-1 al Rayo Majadahonda en el descuento con un gol de Nsukula que otorgó la primera victoria a los de Raúl Llona en este inicio liguero.

Porque, aunque solo fuese la segunda jornada, el runrún ya estuvo presente en un Can Misses en el que se oyeron pitos en la segunda mitad ante el recién ascendido conjunto madrileño, que consiguió empatar el tanto inicial de Theo Valls con un gran fútbol que amilanó a los jugadores de Raúl Llona, que lo achacó en la rueda de prensa posterior al partido al "miedo a ganar".

Lo cierto es que la UD Ibiza tuvo grandes problemas para superar la presión de un Rayo Majadahonda que quiso ser el lobo vestido con piel de cordero, presentándose en Can Misses con una propuesta de fútbol muy agresiva y discutiendo la posesión a un transatlántico de la categoría como es la UD Ibiza. El conjunto celeste tuvo buenos momentos, pero se diluyó en la primera parte, incapaz de superar la presión visitante, y volvió a hacerlo en la segunda tras anotar el gol de Theo Valls, dando aire a un Rayo Majadahonda que llegó mucho mejor físicamente al tramo final.

Con el agua al cuello

El conjunto madrileño, tras empatar, siguió arrinconando a una UD Ibiza que achicó balones y cuyo centro del campo, los jugadores que tienen que querer el balón cuando más quema, fue incapaz de sostener al equipo. Tocó pedir la hora a una afición celeste que enloqueció con el gol de Nsukula, que entró en el 84 y en el 92 dio la victoria al equipo local, empezando a demostrar por qué la entidad ibicenca pagó 300.000 euros al Burgos por su traspaso en el pasado mercado invernal.

Además, el equipo venía de caer en el debut de Antequera, por lo que era necesario sumar la primera victoria en casa para coger confianza y no dejar que los rivales de arriba se escapen en la clasificación de una manera tan prematura. Aun así, esta UD Ibiza demostró que tiene mucho que mejorar. Astals, uno de los jugadores que tiene que ser diferencial, fue sustituido en el descanso por su gris actuación y por un Jeremy que le superó y le dejó en evidencia en varias ocasiones durante la primera mitad. Calavera tuvo una primera parte muy gris que enmendó en la segunda y Manu Justo todavía está verde y falto de ritmo.

Y hay un problema que empieza a tener demasiado de casualidad para seguir tratándolo como tal: el balón parado. La UD Ibiza encajó dos goles a balón parado en Antequera y volvió a recibir otro frente al Rayo Majadahonda, en esta ocasión después de un córner. Tres tantos recibidos en dos jornadas en acciones de estrategia que obligan a poner el foco en una faceta que Llona ya calificó en la previa como fundamental. Demasiados goles regalados para un equipo que aspira a estar arriba.

Lo mejor fueron las sensaciones que dejaron Theo Valls, que nunca puede ser suplente, un recién llegado Blasco que aportará mucha seguridad y jerarquía en defensa y una zona de tres cuartos en la que Varela y Yoldi están siendo lo mejor del equipo. También Nsukula, que necesitó apenas ocho minutos para justificar sobre el césped la apuesta económica que hizo el club por él.

Ahora mismo, la UD Ibiza ocupa la décima posición de la clasificación con tres puntos. Solo Real Murcia y Villarreal B han conseguido ganar sus dos encuentros, lo que habla de la tremenda igualdad de la categoría. La UD Ibiza necesita mejorar con balón y sin él, sobre todo físicamente, porque el tramo final ante el Rayo volvió a dejar demasiadas dudas.

Este sábado llega el Sant Andreu, otra prueba de fuego ante un recién ascendido que suma tres puntos tras perder en el debut contra la SD Huesca y vencer el sábado por 2-0 al Águilas. Otra oportunidad para comprobar si la victoria ante el Rayo fue el punto de inflexión que necesita el proyecto de Llona o simplemente un buen salvavidas para evitar que el runrún vaya a más.