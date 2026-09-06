La UD Ibiza presenta a sus fichajes con la Liga ya en marcha

La UD Ibiza pondrá cara y voz a algunos de sus nuevos jugadores con la temporada ya lanzada. El club ha anunciado este domingo las presentaciones oficiales de seis de las incorporaciones realizadas durante el mercado de fichajes, unas comparecencias que se celebrarán entre el martes y el jueves en la sala de prensa del Estadio Can Misses.

No es precisamente habitual que un club presente a sus fichajes cuando ya se han disputado dos jornadas de Liga, pero el calendario de la UD Ibiza ha provocado que algunas de sus caras nuevas todavía no hayan tenido su puesta de largo oficial ante los medios de comunicación. El mercado de fichajes se cerró el pasado martes y el conjunto celeste ya ha disputado dos encuentros, con derrota ante el Antequera (3-2) y victoria frente al Rayo Majadahonda (2-1).

Seis jugadores en tres días consecutivos

Las presentaciones arrancarán el martes 8 de septiembre a las 12.30 horas, cuando será el turno de Iker Varela y Ander Yoldi, dos de las incorporaciones destinadas a reforzar el frente ofensivo del conjunto de Raúl Llona. El miércoles 9 de septiembre, también a las 12.30 horas, comparecerán Manu Justo y José Carlos Lazo. El delantero gallego está llamado a ser una de las principales referencias ofensivas del equipo, mientras que Lazo, que cuenta con dos ascensos a Primera División a sus espaldas, aportará talento y experiencia en las posiciones de ataque.

La ronda se cerrará el jueves 10 de septiembre con Gonzalo Almenara y Pablo Busto, dos futbolistas que competirán por un puesto en el lateral derecho junto a David Astals. Las presentaciones llegan, por tanto, con la competición ya en marcha y después de un mercado especialmente movido para la UD Ibiza, que realizó una profunda remodelación de su plantilla con el objetivo de construir un equipo capaz de pelear por el ascenso. De hecho, todos los jugadores que serán presentados (excepto Almenara por lesión) ya han tenido minutos en estas dos primeras jornadas y alguno, como Varela y Yoldi, ha sido protagonista.

La puesta de largo se producirá, así, cuando los nuevos ya llevan varios días (en los casos de estos jugadores semanas) trabajando a las órdenes de Raúl Llona y cuando el equipo ya ha empezado a enseñar sus cartas en Primera RFEF. Una presentación a destiempo, pero que permitirá conocer de primera mano las primeras impresiones de seis de las caras nuevas del proyecto celeste.