La UD Ibiza busca revancha en su estreno en Can Misses

Borrón y cuenta nueva. Eso es lo que quiere hacer la UD Ibiza, que recibe este sábado (18 horas) al Rayo Majadahonda en el encuentro correspondiente a la jornada 2 del Grupo 2 de Primera RFEF, que se disputará en Can Misses. El equipo dirigido por Raúl Llona llega a su primer partido en casa después de caer el pasado domingo en el debut en el feudo del Antequera (3-2), en un encuentro marcado por los flagrantes errores defensivos de los celestes, que levantaron un 2-0 antes del descanso para ser ajusticiados de nuevo en el inicio de la segunda parte y ver cómo su central, Curbelo, era expulsado tras una doble amarilla totalmente evitable que cortó cualquier esperanza de remontada pitiusa.

El golpe sufrido en Antequera tuvo una consecuencia: la salida de Manu Pedre, capitán en El Maulí, y la llegada de los centrales Erik Ruiz y Jérémy Blasco, esta última a diez minutos de la conclusión del mercado de fichajes. Dos llegadas y una salida que, en palabras de Míchel Sanz, director deportivo, fueron acometidas por las dudas generadas por el central durante el verano: «Creíamos que Manu Pedre tenía que estar, pero durante la pretemporada nos ha generado dudas y el último día de mercado nos ha dado una oportunidad para lo que creemos que es mejorar la plantilla».

Y ahora llega el Rayo Majadahonda, que quiere pescar en río revuelto. El cuadro madrileño, recién ascendido de Segunda RFEF, aterriza en Can Misses con dudas después de caer de manera dolorosa en la jornada inaugural ante el Villarreal B por 1-2, en un partido en el que el filial groguet se llevó la victoria del Cerro del Espino con un gol de Albert García en el tiempo de descuento. Un equipo que ya en pretemporada evidenció muchos problemas, sobre todo para hacer gol, y que solo consiguió ganar uno de sus cinco partidos de preparación frente a la Gimnástica Segoviana de Segunda RFEF (0-1), pero que cayó ante Conquense (1-0), RSD Alcalá (2-0) y San Sebastián de los Reyes (3-1), además de empatar contra el Alcorcón (1-1).

El plantel dirigido por Guille Fernández es un equipo al que le gusta manejar el partido con el balón, proponiendo un fútbol alegre, combinativo y de ataque, por lo que ahí residirá una de las claves del encuentro: ver quién consigue hacerse con la pelota para generar situaciones de peligro desde la posesión. Además, los madrileños cuentan en sus filas con un exjugador de la UD Ibiza como David del Pozo. Para este partido, Raúl Llona no podrá contar con Liberto e Iván del Olmo por lesión ni con Curbelo, que cumplirá sanción tras la doble amarilla recibida en Antequera. Un partido muy importante para una UD Ibiza que demostró tener mucha pólvora en ataque en El Maulí, pero que tiene que ajustar en defensa y empezar a sumar de tres en tres para que los de arriba no se escapen y coger confianza de cara a lo que viene.