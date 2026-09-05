Raúl Llona, entrenador de la UD Ibiza: Llona: "El miedo a ganar también existe"

Raúl Llona acabó satisfecho por la victoria de la UD Ibiza ante el Rayo Majadahonda, aunque el técnico celeste no escondió que el equipo todavía tiene mucho trabajo por delante. El entrenador valoró especialmente la importancia de sumar los tres puntos después del tropiezo en Antequera, aunque también señaló algunos de los problemas que volvieron a aparecer este sábado en Can Misses.

"Un partido con muchos matices y con muchas situaciones que tendremos que volver a analizar, algunas para corregir y otras para reforzar y seguir insistiendo. Creo que lo importante hoy era ganar por encima de todo", explicó Llona, que considera que este triunfo permitirá al equipo liberarse de parte de la presión tras el mal inicio liguero. "Nos va a liberar de alguna forma de que la liga haya empezado, de que ya se ha ganado y creo que nos vamos a quitar un poco esa situación que te da el estar en la liga sin haber puntuado o ganado. Por eso creo que la victoria de hoy es muy importante".

El técnico también se refirió al paso atrás que dio el equipo después de adelantarse en el marcador. "El miedo a ganar también existe", reconoció Llona. El entrenador defendió que el plan no cambió tras el 1-0, aunque admitió que "los nervios o quizá el ansia de ganar" pudieron perjudicar a los suyos. "Una vez que nos hemos puesto por delante no hemos cambiado nada, queríamos seguir insistiendo, pero también hay un rival que tiene mucho mérito".

Un rival peligroso y unos cambios en el descanso que mejoraron al equipo

Llona quiso poner en valor el partido del Rayo Majadahonda, especialmente por su propuesta pese a jugar como visitante. "Creo que hoy tiene mucho mérito la propuesta que tiene, el juego que ha realizado y la valentía de venir de visitante con este modelo y este sistema. Creo que es para felicitarles", señaló. Aun así, consideró que el Ibiza fue superior en líneas generales durante la segunda parte, aunque no consiguió controlar el encuentro hasta el final.

Los cambios en los laterales fueron una de las claves de la reacción tras el descanso. Llona sustituyó a Astals y Hugo San y dio entrada a Pablo Busto y Víctor García, dos movimientos que mejoraron la profundidad del equipo. "Entendíamos que el plan de partido pasaba mucho por los laterales ante su presión alta", explicó. "En el primer tiempo no lo hemos encontrado tan bien y hemos intentado, cambiando los laterales, que esa situación se viera".

El entrenador también justificó las decisiones en función del estado físico de una plantilla que todavía está en proceso de puesta a punto. "Estamos acondicionando el equipo. Había jugadores que han llegado tarde, caso de Víctor, caso de Erik, gente que venía sin entrenar, que estaba haciendo trabajo individual en su casa y hemos intentado también en estos primeros partidos condicionar un poco los estados físicos". En este sentido, considera que a partir de ahora podrá ir asentando el once. "A partir de esta tercera jornada ya podemos ordenar y organizar otra vez el equipo en las posiciones que creemos que pueden ser convenientes para cada jugador y sacando su mejor rendimiento".

Nsukula, héroe de la noche

Uno de los nombres propios de la noche fue Nsukula, que entró en el tramo final y terminó siendo decisivo. Llona defendió la apuesta por el atacante, pese a que no tuvo minutos en Antequera. "Es un jugador por el que el club hizo un desembolso importante y tiene un contrato de duración. Entendemos que es una apuesta y que es un chico relativamente joven que tenemos que ir trabajando y tenemos que ir intentando mejorar", afirmó.

El balón parado volvió a ser otro de los asuntos sobre la mesa. La UD Ibiza encajó ante el Rayo otro gol procedente de una acción de estrategia, después de los dos tantos recibidos de córner en Antequera. Llona espera que no se convierta en un problema recurrente, aunque admitió que los números obligan a corregir. "Quiero pensar y confiar en que no. Tenemos jugadores fuertes físicamente, tenemos jugadores que defienden bien esas situaciones de área y de duelos, y es verdad que hoy nos ha vuelto a suspender".

"Llevamos cuatro goles en contra en dos partidos. Es algo que tenemos que mejorar". Llona quiso quedarse, en cualquier caso, con el equilibrio entre lo positivo y lo negativo. "Hay detalles que nos dejan positivos, pero también hay detalles negativos que tenemos que seguir trabajando para mejorar".

Por último, el entrenador destacó el estreno de Blasco, titular apenas unos días después de su llegada a Ibiza. "Es un jugador que viene de competir, de hecho había jugado en la Copa de Polonia, y entendíamos que estaba preparado para jugar en esa parcela física que tanto nos preocupa para evitar posibles lesiones", explicó.