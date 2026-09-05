El partido UD Ibiza-Rayo Majadahonda se retrasa por un problema con el equipaje visitante

La UD Ibiza tendrá que esperar una hora más de lo previsto para estrenarse esta temporada en Can Misses. El encuentro correspondiente a la segunda jornada del campeonato de Primera RFEF ante el Rayo Majadahonda, fijado inicialmente para las 18 horas de este sábado, se disputará finalmente a las 19 horas debido a un problema con el equipaje del conjunto madrileño.

La entidad celeste ha comunicado el cambio de horario apenas unas horas antes del inicio del encuentro, después de que el Rayo Majadahonda sufriera la pérdida de su equipaje durante el desplazamiento hasta la isla. Una circunstancia que ha obligado a modificar los planes de ambos equipos y retrasar en una hora el comienzo del partido.

De esta forma, el conjunto de Raúl Llona saltará al césped de Can Misses a las 19 horas, una hora después de lo previsto, con el objetivo de estrenar su casillero de puntos después del tropiezo de la primera jornada en Antequera, donde cayó por 3-2 pese a llegar a ponerse 2-2 tras remontar dos goles de desventaja.

El cambio supone también una alteración de los horarios previstos para la jornada, aunque lo que no cambia es el escenario deportivo: la UD Ibiza afronta su primer partido como local con la obligación de ofrecer una imagen más sólida, especialmente en defensa, y sumar la primera victoria en liga después de un debut marcado por los errores propios.

El Rayo Majadahonda, por su parte, llega a la isla después de caer por 1-2 ante el Villarreal B en su estreno en la categoría. El conjunto madrileño, recién ascendido desde Segunda RFEF, intentará rascar algo positivo en Can Misses ante una UD Ibiza que no puede fallar en casa ante su afición.