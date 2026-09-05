Nsukula rescata a la UD Ibiza en el descuento

La UD Ibiza conquistó una victoria in extremis por 2-1 este sábado en el estadio Can Misses frente al Rayo Majadahonda en un encuentro que tuvo que retrasarse una hora por la pérdida del equipaje del equipo visitante. Los celestes se adelantaron gracias a un gol de Theo Valls en la segunda parte ante un conjunto madrileño que no se amilanó, mejoró con los cambios y encontró el merecido empate a falta de diez minutos para el final con un tanto de Amaro. Todo parecía encaminado hacia un nuevo tropiezo hasta que apareció Nsukula, que había entrado en el campo en el 84 y dio la victoria a los locales en el 92.

Raúl Llona apostó por dar la titularidad a Blasco, al que acompañó Genaro en el centro de la zaga. En los carriles, Astals y Hugo San, con la inclusión de Theo Valls en la sala de máquinas junto a Calavera. Por delante, Varela, Pedro Ortiz y Yoldi, y Manu Justo en la punta de ataque.

Presión alta de los visitantes

El partido comenzó con una ocasión clarísima del conjunto local, con un centro de Varela desde la derecha que se envenenó y obligó a intervenir al guardameta madrileño para evitar el primer tanto celeste. El Rayo Majadahonda pasó el susto y le discutió la posesión a la UD Ibiza, a la que le costó salir jugando desde atrás por la presión madrileña, muy alta y bien organizada.

Los visitantes apretaron y el ex de la UD Ibiza David del Pozo estuvo a punto de poner el 0-1 en el 17 con un disparo desde fuera del área que salió a córner tras pegar en el poste. Eran los peores minutos del equipo de Raúl Llona, al que no le duraba nada el balón, asfixiado e incapaz de superar la presión madrileña.

Varela y Valls interpretan el partido

El plantel pitiuso recuperó el pulso con el paso de los minutos a través del balón, con Iker Varela muy incisivo y generando peligro por la banda derecha del ataque local y con Theo Valls ayudando en defensa y dándole el ritmo necesario al juego ofensivo, interpretando lo que necesitaba su equipo de manera sublime.

Y a la media hora llegó la más clara del partido. Hugo San recibió un gran pase dentro del área y se plantó solo ante el portero visitante, pero el lateral no acertó en la definición y el Rayo Majadahonda respiró aliviado. Los visitantes no renunciaron al ataque, especialmente a través de su extremo izquierdo, Jeremy, que superó constantemente a Astals y fue un quebradero de cabeza para la zaga local.

Y, al filo del descanso, Varela aprovechó una transición, recogió el balón en el costado derecho, se metió hacia dentro y lanzó un disparo que salió a centímetros de la portería visitante. Se llegó al descanso con 0-0 y una UD Ibiza que tenía mucho que mejorar si quería llevarse la victoria en la segunda parte.

Cambios en el descanso

Llona cambió en el descanso a los dos laterales. Astals, señalado tras sus actuaciones en Antequera y este sábado, y Hugo San se marcharon del campo y fueron sustituidos por Pablo Busto y Víctor García. La UD Ibiza ganó en profundidad tras el paso por vestuarios, achuchando a un Rayo Majadahonda replegado en su campo y que esperaba su oportunidad a la contra, pero que no cejó en su empeño de presionar la salida de balón celeste, consciente de que ahí residía una de las claves del partido.

Y en el 56 llegó el premio. Blasco lanzó un pase en largo que salió mordido y recibió Yoldi, que asistió a Theo Valls para que, con la derecha, rematara y pusiese el primer gol local en el marcador. El delirio se desató en Can Misses. El técnico visitante hizo varios cambios que elevaron el nivel de su equipo y, en el 65, Andrés Prieto tuvo que intervenir para salvar el empate de los madrileños. Los locales pusieron la réplica con un córner que remató de volea Yoldi, pero el disparo del atacante fue desviado por un defensa cuando iba camino de la portería.

El Rayo le robó el balón a los celestes, que tuvieron que replegar y bajar líneas. El centro del campo local estaba falto de piernas, algo comprensible a estas alturas de la temporada. Pero los visitantes dejaron espacios y ahí pudo correr y explotar su talento ofensivo la UD Ibiza, que pudo sentenciar el partido con una clara ocasión de Yoldi tras una gran recuperación de Víctor García, aunque el remate del ‘10’ celeste se marchó por encima de la portería visitante.

Un final de infarto

Y los visitantes no perdonaron. Otra vez a balón parado. Igual que en Antequera. El Rayo sacó un córner en corto, el balón le llegó a Hernández, que la puso cerradita y apareció Antonio Amaro para rematar en semifallo y poner el merecido empate en el marcador.

Los visitantes siguieron a lo suyo, monopolizando el balón ante una UD Ibiza fundida, y los pitos comenzaron a escucharse en Can Misses. Hasta que apareció Nsukula. El extremo enganchó un centro dentro del área, la bajó, recortó y la mandó a guardar para poner el 2-1 en el descuento y desatar la locura en Can Misses. Un gol que dio aire a la UD Ibiza y a un Raúl Llona que respira tranquilo. Primera victoria local, con mucho sufrimiento y con mucho margen de mejora.