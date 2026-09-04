Raúl Llona, entrenador de la UD Ibiza: "Tenemos ese aire de revancha interna"

La UD Ibiza quiere pasar página del tropiezo de Antequera y estrenar su casillero de puntos ante el Rayo Majadahonda. Raúl Llona reconoció este viernes en la rueda de prensa previa al partido ante el conjunto madrileño que el equipo ha hecho autocrítica durante una semana en la que ha trabajado para corregir los errores defensivos que condenaron al conjunto celeste en su debut y afronta el encuentro con "ese aire de revancha interna", convencido de que sus jugadores están preparados para ofrecer una versión mucho más cercana a la que se espera de ellos.

"Sabemos que la autocrítica que hacemos siempre es que no hicimos un buen partido, lejos del nivel que queremos dar y de lo que se espera de nosotros", explicó el técnico, que destacó la respuesta de sus futbolistas durante los últimos días. "Viendo los entrenamientos del equipo y la actitud de la gente, no hay excusas a lo que hicimos, pero creo que ya lo hemos olvidado. El equipo está entrenando realmente bien, no tengo ninguna queja, todo el mundo está preparado y enchufado", señaló.

Problemas a balón parado

Uno de los principales focos de trabajo durante la semana ha estado en las acciones a balón parado, uno de los grandes problemas del equipo en Antequera. Los ibicencos encajaron dos goles tras saques de esquina y otro después de una acción de estrategia ofensiva. "Hubo errores nuestros totalmente evitables", reconoció Llona, que considera el ABP (acciones a balón parado) una herramienta fundamental para su equipo. "Es algo vital en el equipo, que hemos trabajado toda la temporada y que obviamente seguimos trabajando y seguiremos, porque nos tiene que dar puntos", afirmó.

El entrenador también quiso poner en valor la capacidad de reacción de su equipo, que fue capaz de igualar un 2-0 en apenas 25 minutos. "Esos 20-25 minutos al acabar el primer tiempo creo que fueron lo más cercano a lo que esperamos del equipo", apuntó. Llona destacó que en ese tramo el Ibiza "vio esa pegada" y llegó "al área rival con relativa facilidad", aunque los errores defensivos terminaron condicionando cualquier lectura positiva del encuentro. "Los errores tan groseros no me dejaban ver todo lo demás porque me parecía que no pueden ser propios de un equipo como nosotros", explicó el técnico, que espera que su equipo muestre otra cara en su primer partido como local. "Queremos ver otra vez un equipo que tiene esa personalidad para tener el balón, un equipo que genera ocasiones y que luego sea determinante por la calidad de los otros jugadores", añadió.

El mercado también dejó novedades importantes en Can Misses, con la salida de Manu Pedre en el último día y la llegada de dos centrales. Llona explicó que reforzar esa posición "era algo que queríamos desde el principio" y que las incorporaciones se produjeron cuando aparecieron las oportunidades adecuadas. Sobre la inesperada salida de Pedre, el técnico aseguró que el mercado adquirió una velocidad que hizo que "se fueran superando un poco todas las predicciones". "Salieron varias opciones que entendíamos que mejoraban el equipo y, bajo esa idea, el club reforzó esa posición y, en este caso, Manu Pedre fue el perjudicado", afirmó.

Dos centrales recién llegados

La llegada de Jérémy Blasco y Erik Ruiz también condicionará la planificación para este domingo, especialmente con Eric Curbelo sancionado. Llona admite que todavía hay jugadores que necesitan tiempo para alcanzar su mejor nivel. "Hasta que no pasen un par de semanas no vamos a poder tener la plantilla al cien por cien, de una forma condicional, sin asumir ciertos riesgos por el hecho de que tengan menos trabajo y menos sesiones acumuladas", explicó. Sobre Blasco, el entrenador confirmó que está en disposición de jugar después de haber realizado tres sesiones con el grupo y recordó que el francés disputó el martes un partido de la Copa polaca con su anterior equipo, todo lo contrario que Erik Ruiz, que venía trabajando de forma individual tras terminar la pasada temporada. Ismael Fadel, por su parte, "está recuperado y ha podido entrenar con normalidad esta semana".

El rival será un Rayo Majadahonda recién ascendido que ha sorprendido al técnico celeste durante su análisis. "Me ha dado una grata sorpresa porque no lo conocía el año pasado", reconoció Llona, que destacó que se trata de un equipo "que quiere el balón", con "una propuesta muy atractiva" y que "va alto, aprieta y no da mucha tregua al contrario para salir". El técnico espera, por ello, "un partido abierto", aunque dejó claro que el Ibiza intentará imponer su modelo: "Nuestro modelo de juego es intentar tener el balón e intentar mandar en el partido".

Llona también dio por buena la planificación de la pretemporada, pese a que el Ibiza se enfrentó principalmente a rivales de categorías inferiores. "Para nosotros la pretemporada es un momento de poner a punto al jugador a nivel condicional y a nivel de recursos, de modelo de juego", defendió. En su opinión, los errores de Antequera "no tienen nada que ver con la pretemporada ni con el nivel de los equipos", sino con que "hemos cometido errores, hemos estado mal y, como tal, lo asumimos".

Dos delanteros

Tampoco habrá más delanteros. La dirección deportiva sondeó el mercado hasta el último momento, pero Llona considera que la posición está bien cubierta con Manu Justo y Eslava, además de las alternativas que pueden ofrecer otros jugadores. "Si hubiera surgido alguna opción que mejorara lo que tenemos o complementara lo que tenemos, hubiéramos intentado hacerlo", explicó. Sin embargo, "no hemos considerado que las opciones que han ido apareciendo fueran a mejorar lo que ya teníamos".

El objetivo ahora pasa por recuperar a la afición después del golpe inicial y hacerlo desde el césped. El club anunció esta semana que cuenta con 1.902 socios y Llona asume el reto de hacer crecer esa cifra. "Aceptamos ese reto de ser nosotros los que ahora empecemos a motivar e ilusionar a nuestra afición con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo y, obviamente, sacando resultados", sentenció. También habló sobre Eric Curbelo, expulsado en Antequera después de dos acciones que penalizaron al equipo. El técnico explicó que han analizado con el central lo sucedido y que el jugador "es el primero que sabe que ha hecho un mal partido y que ha hecho dos acciones totalmente evitables". Llona, sin embargo, considera que los errores forman parte del fútbol y destaca la respuesta del defensa durante la semana: "Cuando un jugador falla es el primero que lo siente y el primero que trabaja para que no sea así".

La UD Ibiza quiere, por tanto, que el primer partido en Can Misses sirva para empezar a pasar página. Ante el Rayo Majadahonda tendrá la primera oportunidad para transformar esa "revancha interna" de la que habla Llona en una respuesta sobre el terreno de juego.