Eric Curbelo e Ismael Fadel, nuevos refuerzos para la defensa de la UD Ibiza: «Vamos a hacer muchas porterías a cero»

La UD Ibiza continúa con la rueda de presentaciones de la renovada plantilla que afrontará la odisea del ascenso en la temporada que acaba de comenzar. La entidad ibicenca ha presentado este jueves a Eric Curbelo e Ismael Fadel, dos de las nuevas incorporaciones para reforzar el centro de una defensa, que aún deberá ajustar mecanismos tras los tres goles encajados el pasado domingo ante el Antequera en la primera jornada de competición.

Curbelo llega procedente del Sporting de Gijón y ha firmado por una temporada, con otra opcional, mientras que Fadel jugará cedido por el CD Castellón hasta final de curso. El director deportivo de la entidad, Míchel Sanz, destacó que ambos llegan «con la misma ilusión que todos», que es «hacer grandes cosas este año aquí».

Ambos analizaron también la derrota en la primera jornada. Fadel valoró especialmente la capacidad del equipo para reaccionar después de verse con un 2-0 en contra, mientras que Curbelo fue más exigente con el rendimiento defensivo: «Me fui muy cabreado porque no he venido aquí a que nos metan tres goles. Si queremos conseguir cosas importantes tenemos que empezar desde atrás», afirmó.

«Es un equipo hecho para ganar y vamos a luchar por algo bonito»

Fadel reconoció que la ambición del proyecto fue uno de los principales motivos para aceptar la propuesta: «Es un equipo hecho para ganar, para un reto ambicioso y vamos a luchar por algo bonito», aseguró el joven defensa, que señaló que se siente especialmente cómodo como central aunque también puede actuar como lateral derecho.

Sobre sus características, Fadel se definió como un central al que le gusta participar en la construcción del juego: «Me gusta salir con el balón y ser protagonista. Creo que mi principal virtud es la salida de balón y, obviamente, como buen defensa, defender y que no nos metan gol», explicó.

Eric Curbelo, por su parte, puso el acento en la confianza recibida desde el primer momento por parte de la dirección deportiva. El defensa admitió que manejaba incluso alguna posibilidad de continuar en Segunda División, pero terminó apostando por Ibiza: «Sentirme muy valorado y ver que iba a ser un proyecto muy bueno para intentar ascender me hizo decidirme», señaló.

«Atrás nos falta ajustarnos un poco»

El exjugador del Sporting espera aportar también la experiencia acumulada durante su trayectoria, en la que ha competido en Primera División y ha vivido situaciones de máxima exigencia: «Haber vivido algún ascenso puede ayudar en los momentos de máxima tensión que tendremos durante el año, para apaciguar las aguas y tener tranquilidad atrás», explicó.

Curbelo aseguró estar cómodo con la propuesta futbolística de Llona y confía en que el equipo consiga pronto una mayor solidez defensiva: «La idea de juego me gusta mucho. Creo que el equipo va a hacer muy buen fútbol. Atrás nos falta ajustarnos un poco, pero va a llegar pronto y vamos a hacer muchas porterías a cero», apuntó.

Los dos centrales coincidieron además en la importancia de recuperar la conexión con la afición y hacer de Can Misses uno de los puntos fuertes del equipo: «Somos nosotros los que tenemos que enganchar a la afición, pero necesitamos hacernos fuertes en casa si queremos hacer algo bonito», señaló Fadel.

Curbelo incidió en la misma idea ante el próximo compromiso frente al Rayo Majadahonda: «En casa no se puede ir ningún punto. Tenemos que partir de las porterías a cero, mostrar buen fútbol y hacer sentir a los aficionados alegría por vernos jugar. Lo más importante ahora es conseguir la primera victoria», concluyó.