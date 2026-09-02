Míchel Sanz, director deportivo de la UD Ibiza: «El objetivo del club era tener a la mejor plantilla a 1 de septiembre y creo que así es»

La UD Ibiza ya carbura con su plantilla al completo. Este martes a las 23.59 horas concluyó el mercado de fichajes del fútbol español y la entidad celeste lo cerró con movimientos de última hora. El zaguero francés Jérémy Blasco fue la opción final para completar la línea defensiva, después de que el club anunciara minutos antes la salida de Manu Pedreño. Pese a que los rumores apuntaban a la incorporación de otro atacante tras la lesión de gravedad que sufrió Liberto Beltrán dos semanas después de llegar a la isla, la UD optó por no llevar a cabo más movimientos y dar por finalizado el periodo de transacciones.

Su director deportivo, Míchel Sanz, hizo balance del mercado de fichajes este miércoles en rueda de prensa, en un acto en el que también se presentó a Pedro Ortiz y Beltrán como nuevos jugadores blaucels. Sanz señaló que «el balance del mercado de fichajes ha sido muy positivo», dadas las peculiares condiciones en las que se ha encontrado la dirección deportiva, que ha tenido que afrontar «una remodelación casi total de la plantilla», en palabras del maño.

«Estoy muy satisfecho del trabajo que hemos realizado porque hemos firmado futbolistas de muy buen nivel, con hambre y comprometidos con el proyecto, y tenemos una plantilla que nos da garantías para afrontar la temporada. Siempre lo dije desde el minuto uno: el objetivo del club era tener a la mejor plantilla a 1 de septiembre y creo que así es», resumió Sanz, principal responsable de una confección de plantilla que ha contado con 19 nuevas incorporaciones. Asimismo, el aragonés también hizo hincapié sobre las salidas, aludiendo a que «algunas han sido planificadas y otras condicionadas por las circunstancias».

«¿Otro delantero? No queríamos firmar por firmar»

El zaragozano no negó la posibilidad de haber traído a un delantero en el tramo final del mercado pese a la negativa final: «Hemos estado abiertos hasta el final, pero tampoco queríamos firmar por firmar. Si era una situación de mercado que se nos hubiera generado, lo hubiéramos visto, pero al final, tenemos una plantilla con dos jugadores por puesto y no nos planteábamos traer por traer», aseguró.

Sobre el traspaso de última hora de Pedre, el director deportivo afirmó que las dudas le llevaron a acometer la transacción en el último momento: «Cuando llegamos, creíamos que tenía que estar [Manu Pedre], pero es verdad que durante la pretemporada nos ha generado un pelín de dudas y el último día de mercado nos ha dado una oportunidad para lo que creemos que es mejorar la plantilla».

La derrota que sufrió el equipo el pasado domingo en Antequera, sin embargo, no fue el detonante del movimiento de última hora que produjo la marcha de Pedre: «La derrota no cambia nada. Fue un mal día a nivel defensivo y ya está. Fue un resultado que nadie esperaba, pero los chicos están bien para sacar un resultado positivo».

Finalmente, el director deportivo de la UD Ibiza reivindicó la labor de la dirección deportiva tras la metamorfosis a la que se ha sometido la plantilla este verano: «Hemos hecho un mercado de primeras opciones en todos los puestos y todo lo que hemos perseguido lo hemos conseguido. Hemos tardado más en firmar a algunos por situaciones personales de que el futbolista viene de una categoría superior y siempre le cuesta dar el paso hacia detrás, pero todos están convencidos».