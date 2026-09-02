Liberto Beltrán y Pedro Ortiz, presentados como nuevos jugadores de la UD Ibiza: «Aún hay mucho margen de mejora»

La UD Ibiza continuó este miércoles con la presentación oficial de Liberto Beltrán y Pedro Ortiz, dos de las apuestas realizadas este verano para reforzar el proyecto que dirige Raúl Llona. Dos futbolistas con experiencia en el fútbol profesional y que, pese a vivir situaciones personales muy diferentes en este inicio de temporada, se mostraron convencidos de los argumentos que tiene el conjunto celeste para estar arriba.

Míchel Sanz abrió la comparecencia destacando la facilidad con la que avanzaron las negociaciones en las operaciones de ambos fichajes, así como su voluntad «por estar alineados con el proyecto y por tener hambre de éxitos».

Después llegó el turno de Liberto Beltrán. El atacante castellonense llegó este verano procedente de la SD Huesca, pero apenas pudo completar un par de semanas de trabajo junto a sus nuevos compañeros antes de sufrir una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda que frenó en seco el inicio de su etapa como celeste.

«Voy a volver de la lesión mucho mejora y más fuerte»

Lejos de mostrarse abatido, Liberto transmitió optimismo durante su presentación. «Estoy bastante entero», aseguró el atacante, que reconoció haber pasado unas primeras semanas complicadas por el dolor derivado de la lesión, pero que ya piensa exclusivamente en su recuperación y en regresar al terreno de juego: «Tengo muchísimas ganas de poder estar aquí con todos los compañeros. Todo lo que estuve hablando con Míchel y con el resto se ha cumplido. Estoy muy contento de estar aquí y no pongo un 'pero' a nada de lo que tiene el club», explicó.

El jugador reconoció que manejó otras posibilidades durante el verano, aunque la propuesta del club celeste terminó convenciéndole: «Es un proyecto muy serio, con una estructura muy estable. No hay que descubrir la ambición que tiene el Ibiza cada año. Tanto Míchel como el míster me transmitieron toda la confianza del mundo y fue sencillo decidirme», afirmó.

La lesión supone un duro contratiempo para un futbolista que aterrizaba en la isla con enormes ganas de reivindicarse, pero Beltrán tiene claro cómo quiere afrontar los próximos meses. «En la vida tengo dos formas de tomármelo: hundirme o seguir hacia delante. He pasado en mi carrera por muchísimas situaciones y soy una persona positiva. Estoy muy motivado para afrontar esta recuperación y creo que voy a volver muchísimo mejor y más fuerte», señaló.

Pedro Ortiz pide calma

El otro protagonista de la presentación fue Pedro Ortiz. El centrocampista mallorquín, que llegó este verano procedente del Córdoba, sí pudo participar en el estreno liguero y considera que la derrota de la primera jornada no debe modificar la confianza existente dentro del vestuario: «No es un inicio de temporada que nos guste, pero estamos bien y enteros. Hay mucho margen de mejora y el equipo está unido, que es lo importante», aseguró Ortiz.

Del mismo modo que Beltrán, Ortiz destacó que apenas necesitó tiempo para convencerse de aceptar la propuesta celeste: «Fue bastante fácil. Desde que se pusieron en contacto conmigo no tuve muchas dudas. Es un club que demuestra lo bien que ha ido haciendo las cosas y es ambicioso como yo», explicó.

Sin embargo, el balear quiso apagar las alarmas tras el primer traspié en la competición: «No hay que volverse locos. Se ha hecho una muy buena plantilla y estamos haciendo las cosas bien. No ha sido el mejor inicio, pero queda muchísimo y la Liga es muy larga. Nosotros mismos nos exigimos todos los días y sabemos dónde tenemos margen de mejora».

«Queremos hacer un fortín para que no se nos escape ningún punto»

El siguiente paso será estrenarse ante la afición celeste. Can Misses debe convertirse, según Ortiz, en uno de los pilares sobre los que construir la temporada: «Queremos que la gente esté con nosotros y que anime, porque nosotros vamos a darlo todo y queremos hacer un fortín para que no se nos escape ningún punto», afirmó el mediocentro, que insistió en mantener la tranquilidad pese al resultado de la primera jornada: «Hay que tener calma, saber la plantilla que tenemos y confiar en nosotros mismos».

Ortiz también considera que el equipo ya está asimilando los mecanismos que pretende implantar Raúl Llona. A pesar de que el primer partido no ofreció la versión esperada, el mallorquín cree que durante la pretemporada ya aparecieron señales de lo que quiere el nuevo técnico: «Desde el primer día hemos empezado a trabajar con él y creo que en pretemporada ya se han visto esos mecanismos. El otro día no tuvimos un buen partido, pero también se pueden sacar cosas positivas dentro de lo malo. Esto es muy largo y juntos iremos sacando puntos», aseguró.

En cuanto a su papel sobre el terreno de juego, el nuevo futbolista de la UD Ibiza no mostró preferencias sobre qué posición le resulta más cómoda: «Estoy cómodo donde me ponga el míster [risas]. Cuando toque jugar de organizador, de organizador; cuando toque tener más llegada, más llegada; y cuando toque estar en el banquillo animando, pues a animar. Hay uno que decide y yo intentaré dar siempre mi mejor versión», concluyó.