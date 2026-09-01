La UD Ibiza agita el mercado a pocos minutos para su cierre

Frenético último día de mercado en las oficinas de Can Misses. La UD Ibiza anunció, a falta de media hora para la conclusión de la ventana de verano y contra todo pronóstico, la salida de Manu Pedre, uno de los veteranos que quedaban de la pasada temporada. Una decisión totalmente inesperada para el jugador, que apenas un día antes había publicado en Instagram una imagen suya con la camiseta de la UD Ibiza acompañada del mensaje «Mucho camino por recorrer: Vamos UD Ibiza».

Pedre llegó en verano de 2025 al conjunto pitiuso procedente del Olimpija Ljubljana esloveno. La pasada temporada disputó 21 partidos con la camiseta celeste y anotó un gol. Este verano, el central estuvo más fuera que dentro, ya que el anterior director deportivo, Javi Lara, no contaba con él, según adelantó el pódcast Mundo Celeste. Sin embargo, con la llegada de Míchel Sanz todo cambió, ya que el aragonés conocía al futbolista de su etapa en el Tarazona. Finalmente, y cuando parecía haber encontrado su sitio en el proyecto, se ha decidido su salida.

Acuerdo por Blasco

La entidad blaucel, eso sí, tenía un movimiento preparado. La UD Ibiza ha alcanzado un acuerdo con el Radomiak SA para el préstamo de Jérémy Blasco hasta final de la presente temporada. El acuerdo incluye una opción de compra que se hará efectiva en caso de que se cumplan determinadas condiciones.

Jérémy Blasco (Bayona, Francia, 1999) es un defensa central formado en las categorías inferiores del Aviron Bayonnais y la Real Sociedad, donde completó su formación y llegó a competir con el filial. Con el conjunto donostiarra logró el ascenso a Segunda División en la temporada 2020/21, categoría en la que disputó 40 encuentros y más de 3.000 minutos.

En julio de 2022 se incorporó a la SD Huesca, club en el que militó durante tres temporadas y con el que acumuló una amplia experiencia en el fútbol profesional. Tras su etapa en el conjunto oscense, el defensa francés se incorporó al Radomiak de la liga polaca. Ahora, Blasco llega a la isla para reforzar una defensa que pierde a Pedre en el último suspiro del mercado para afrontar el nuevo curso a las órdenes de Raúl Llona.