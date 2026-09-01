Paco Jémez, exentrenador de la UD Ibiza, entrenará a uno de los gigantes de África

Paco Jémez vuelve a los banquillos. El exentrenador de la UD Ibiza ha sido elegido por el Raja Club Athletic de Casablanca para liderar el proyecto del gigante marroquí durante la temporada 2026-27, apenas unos meses después de poner fin a su experiencia en el fútbol inglés como ayudante de Nuno Espírito Santo en el West Ham. El club verdiblanco confirmó el lunes por la noche la llegada del técnico canario, que sustituye al tunecino Nasreddine Nabi y firma, en principio, por una temporada.

Jémez no ha necesitado ni siquiera esperar a su presentación oficial para ponerse manos a la obra. El entrenador dirigió el lunes su primera sesión al frente del Raja y ya mantuvo una primera toma de contacto con la plantilla, a la que trasladó la importancia de la disciplina y aseguró conocer los detalles de la concentración de pretemporada realizada en Agadir. El técnico estuvo acompañado además por un analista de rendimiento que previsiblemente se incorporará a su cuerpo técnico.

La presentación oficial ante los medios está prevista para este martes a las 18 horas en la Academia del Raja, en Bouskoura, donde Jémez tendrá la oportunidad de explicar por primera vez su llegada a uno de los clubes con mayor peso del fútbol marroquí. Su estreno competitivo, eso sí, no tendrá que esperar demasiado. El Raja participará entre el 3 y el 9 de septiembre en un torneo amistoso organizado por el Union Touarga, en el que también estarán el Renaissance Berkane y el Widad Témara.

El nuevo reto llega después de un año de mucho movimiento para Jémez. El técnico cerró su segunda etapa en la UD Ibiza el 21 de octubre de 2025 y, unos meses después, se incorporó al West Ham para trabajar junto a Nuno Espírito Santo. Su aventura en la Premier League terminó con el descenso del conjunto londinense y ahora, apenas unos meses después, vuelve a asumir el mando de un banquillo. Lo hará, además, en un club acostumbrado a convivir con la presión y con la obligación de pelear por los grandes objetivos. Jémez cambia así la Premier por la Botola Pro y el fútbol inglés por una nueva aventura internacional, pero mantiene intacta su condición de protagonista. En Casablanca ya ha empezado a trabajar.