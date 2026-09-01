El nuevo proyecto de la UD Ibiza tropieza con los viejos errores

Un déjà vu es esa sensación breve y repentina de que ya has vivido una situación que, en realidad, es totalmente nueva. Una especie de viaje en el tiempo que deja una sensación extraña, como si el presente fuese demasiado parecido al pasado. Eso es exactamente lo que debieron sentir los aficionados de la UD Ibiza el pasado domingo. Temporada nueva, entrenador nuevo y jugadores nuevos. Pero el mismo guion de siempre. El equipo de Raúl Llona debutó en competición oficial ante el Antequera y cayó por 3-2 en El Maulí después de cometer unos errores defensivos que parecen sacados de cualquier partido de la temporada pasada. El propio Raúl Llona lo dejó claro en la rueda de prensa posterior al partido: "Un equipo que quiere estar arriba no puede cometer estos errores". No hizo falta añadir mucho más. El técnico riojano sabe que tiene trabajo por delante y que, en una categoría tan igualada como Primera RFEF, regalar goles de la manera en que lo hizo su equipo es una invitación demasiado peligrosa.

Buena predisposición

La UD Ibiza saltó al césped de El Maulí con personalidad, queriendo ser protagonista con el balón y tratando de imponer su fútbol. El Antequera, mientras tanto, tenía otro plan mucho más sencillo: esperar, correr y aprovechar los espacios. Abraham Paz puso la trampa y los celestes cayeron de lleno. Dos errores defensivos permitieron al conjunto andaluz ponerse 2-0 en apenas 13 minutos. Los fantasmas del pasado sobrevolaron la cabeza de la afición blau cel, pero si algo tiene esta UD Ibiza es pólvora. Y mucha. Los celestes se arremangaron, reaccionaron con personalidad y se marcharon al descanso con un 2-2 que demostraba que arriba hay argumentos suficientes para hacer daño a cualquiera y que este equipo tiene capacidad para levantarse incluso después de recibir un golpe importante.

La UD Ibiza se fue a los vestuarios con la flechita hacia arriba. Hasta que llegó la segunda parte. Lejos de haber aprendido la lección de los primeros 45 minutos, volvió a conceder demasiado y otro jugador del Antequera completamente solo puso el 3-2. Tres goles encajados y dos de ellos después de acciones a balón parado.

El golpe letal

Y, cinco minutos después, llegó el KO definitivo. Eric Curbelo, con 32 años y más de 180 partidos en Segunda División, vio la segunda amarilla por una falta completamente innecesaria en el centro del campo, dejando a su equipo con uno menos durante más de media hora y dilapidando buena parte de las opciones de remontada celeste. Visto lo visto, la defensa vuelve a ser la principal preocupación. La UD Ibiza cuenta actualmente con tres centrales: Curbelo, Manu Pedre y Fadel. Tres para una posición en la que el propio Llona ya reclamó públicamente una incorporación en la previa ante el Antequera, con un mercado que cierra hoy.

Pedre dejó demasiadas dudas la pasada temporada y volvió a aparecer señalado en algunos de los goles encajados. Fadel es una apuesta de futuro. Y Curbelo, que debería ser el central con más galones, se hizo un flaco favor en El Maulí con una expulsión difícil de entender. Astals tampoco salió bien parado de su estreno liguero, aunque había completado una magnífica pretemporada. En el otro lado, Hugo San fue probablemente la mejor noticia defensiva y una de las principales amenazas en ataque. El ex del Valladolid volvió a demostrar que tiene piernas, desborde y personalidad para aportar mucho por el costado izquierdo.

También sorprendió la decisión de Llona de dejar a Theo Valls en el banquillo. El francés, llegado el pasado mercado invernal desde el Grenoble, se convirtió en uno de los futbolistas más importantes para la creación del juego celeste. Un jugador diferencial con balón y que tampoco se esconde cuando toca correr. En su lugar, el técnico apostó por Genaro y Calavera, dos centrocampistas con recorrido y despliegue físico, pero con menos capacidad para generar y distribuir que el capitán galo.

Una pretemporada engañosa

Y hay otra cuestión que tampoco conviene pasar por alto: la pretemporada. La UD Ibiza disputó seis amistosos y ganó cinco, pero solo uno fue ante un rival de su misma categoría, el Arenas de Getxo. Cuatro fueron contra equipos de inferior categoría como Peña Deportiva, Osasuna B, Ilicitano y Mallorca B, y otro ante la SD Ibiza, dos escalones por debajo. Resultados magníficos para alimentar la ilusión, pero quizá no suficientes para medir dónde estaba realmente el equipo. Ahora bien, tampoco conviene convertir una primera jornada en una sentencia. Esto acaba de empezar, quedan 37 partidos y sería tan absurdo lanzar las campanas al vuelo después de una buena pretemporada como tirar el proyecto por la borda después de una derrota en El Maulí. La temporada no se gana ni se pierde en agosto.

Pero sí se pueden extraer conclusiones. Y la principal es evidente: la UD Ibiza necesita corregir cuanto antes los errores defensivos si quiere ser un equipo regular y sostener durante nueve meses el objetivo de pelear por todo. Porque arriba hay argumentos de sobra. Manu Justo, Pedro Ortiz, Yoldi, Varela, Lazo y compañía tienen fútbol, talento y capacidad para decidir partidos. Hay pólvora suficiente para competir contra cualquiera y eso permite mirar al futuro con optimismo si el equipo consigue encontrar el equilibrio. No es momento de hacer saltar las alarmas, pero sí de tomar nota. Raúl Llona tiene tiempo, jugadores y margen para corregirlo.