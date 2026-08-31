Raúl Llona pide un central y la UD Ibiza responde

El mercado de fichajes cierra este martes y la UD Ibiza acelera. Según adelantó este lunes Ángel García, periodista especializado en el mercado de fichajes, la dirección deportiva encabezada por Míchel Sanz habría cerrado la incorporación del central zurdo Erik Ruiz (Bilbao, 8 de marzo de 1995). El zaguero vasco se encuentra sin equipo después de finalizar el pasado 30 de junio su contrato con el Zamora y cuenta con una dilatada experiencia en Primera RFEF, por lo que llegaría para cubrir una de las principales carencias de la plantilla de Raúl Llona. El técnico riojano ya reclamó públicamente el pasado viernes, en la rueda de prensa previa al estreno liguero ante el Antequera, la llegada de otro central, ya que actualmente solo cuenta con Curbelo, Manu Pedre y Fadel para esa posición.

Además, la fragilidad defensiva mostrada por la UD Ibiza en su debut liguero ante el Antequera, con tres goles encajados y varios errores que terminaron condenando al equipo, ha puesto todavía más el foco sobre una línea que ya generaba dudas antes del inicio de la competición. Erik Ruiz encaja en el perfil que buscaba Llona: un central experimentado, con capacidad para ofrecer rendimiento inmediato y que destaca también por su salida de balón. Formado en las categorías inferiores del Alavés, el defensa ha pasado por clubes como el Real Unión, AD Mérida, Unionistas, Lugo y Zamora, su último destino. A sus 31 años, acumula más de 135 partidos en Primera RFEF y más de 75 en la extinta Segunda División B, un bagaje que le convierte en una pieza de experiencia para una plantilla que aspira a pelear por los puestos de arriba.

La UD Ibiza, por tanto, estaría a punto de darle a Llona el central que pidió el viernes en la rueda de prensa previa al partido ante el Antequera y que se convirtió en una necesidad todavía más evidente después del tropiezo de El Maulí. El mercado echa el cierre este martes y el club celeste apura las últimas horas para completar una plantilla a la que todavía le quedan deberes por hacer.