Fútbol | Primera RFEF
Erik Ruiz, nuevo refuerzo para la UD Ibiza
El defensa de 31 años se convierte en nuevo jugador celeste y firma por una temporada más otra opcional
La Unión Deportiva Ibiza y Erik Ruiz han llegado a un acuerdo para que el jugador se convierta en nuevo integrante de la plantilla celeste durante una temporada, más otra opcional en función de objetivos
Erik Ruiz Álvarez (Bilbao, 1995) es un defensa central zurdo formado en las categorías inferiores del Athletic Club. A lo largo de su trayectoria ha defendido las camisetas de Deportivo Alavés B, Barakaldo CF, AD Mérida, Real Unión y Unionistas de Salamanca, antes de incorporarse al CD Lugo, donde ejerció como capitán.
La pasada temporada se incorporó al Zamora CF, convirtiéndose en una pieza importante del equipo y siendo protagonista del camino del conjunto zamorano hacia el play-off de ascenso a LALIGA Hypermotion. Erik Ruiz llega a Ibiza para aportar experiencia, liderazgo y solidez defensiva a la plantilla celeste.
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