Raúl Llona, técnico de la UD Ibiza: "Un equipo que quiere estar arriba no puede cometer estos errores"

Raúl Llona no buscó excusas tras el partido y puso el foco directamente en los errores que condenaron a la UD Ibiza en su derrota ante el Antequera. "La valoración viene definida porque nos han metido dos goles de estrategia y uno en una transición después de una estrategia nuestra. Todo lo demás pasa a un segundo plano porque un equipo como nosotros, que pretende estar arriba y ser importante dentro del grupo, no puede cometer esos errores ni conceder esas ventajas a ningún equipo de la categoría", señaló el técnico.

El entrenador celeste reconoció que el encuentro fue "un poco lo que podíamos esperar", con un Antequera dispuesto a correr y jugar directo, especialmente por las bandas. Llona destacó la reacción de su equipo después del 2-0 y situó en los últimos 20-25 minutos del primer tiempo el mejor momento de los suyos. "Nos hemos vuelto a meter en el partido empatando a dos y ahí queríamos llevarlo a ser superiores con balón. Creo que ha sido nuestra mejor fase", explicó.

El técnico lamentó, eso sí, la falta de precisión en los metros finales. "Hemos generado ocasiones y hemos llegado con suficiencia al último cuarto, pero hemos estado muy imprecisos en los centros laterales y eso nos ha impedido rematar en muchas ocasiones", apuntó.

Tras el descanso, el partido se volvió "más igualado" hasta que otro error a balón parado volvió a inclinar la balanza. "Otra vez un error en el córner nos ha vuelto a desequilibrar el partido", lamentó Llona, que destacó la dificultad añadida de jugar con diez tras la expulsión de Curbelo. "Hemos intentado meternos en el partido, estar vivos, pero no hemos sido capaces".