Empieza la hora de la verdad para la UD Ibiza

Se acabaron los experimentos con gaseosa y vuelve la hora de la verdad. La UD Ibiza debuta en competición oficial este domingo, a las 19.15 horas, ante el Antequera en el Estadio El Maulí. Atrás quedan las probaturas, los amistosos y una pretemporada que ha disparado la ilusión de una renovada UD Ibiza, que estrena entrenador y cuenta con 16 fichajes para un debut liguero complicado, pero en el que la afición celeste confía en regresar con los tres puntos. El equipo ha dejado buenas sensaciones durante el verano y ha demostrado estar capacitado para pelear por los puestos de arriba.

Después de una temporada muy decepcionante en la que la entidad ibicenca, confeccionada a golpe de talonario para luchar por el ascenso, tuvo que conformarse con asegurar la permanencia sobre la bocina, este verano la propiedad encabezada por Amadeo Salvo ha comandado una profunda revolución para recuperar el espíritu competitivo de un equipo venido a menos y de una afición desilusionada que ha vuelto a recuperar el aliento durante la pretemporada.

Porque ya no hay excusas. La UD Ibiza ha apostado por un entrenador contrastado como Raúl Llona, que hace dos temporadas logró el ascenso dominando con puño de hierro con la Cultural Leonesa, y le ha puesto a disposición una plantilla de muchos quilates.

Todo ello en una temporada en la que el Grupo 2 de Primera RFEF contará con uno de los niveles más altos que se recuerdan, con recién descendidos como el Real Zaragoza o la SD Huesca y un pelotón de equipos llamados a estar arriba como la propia UD Ibiza, Nàstic, Hércules, Cartagena, Real Murcia o Alcorcón. Y tampoco conviene olvidar a los peligrosos filiales del Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal, tres equipos que la pasada temporada disputaron el play-off de ascenso.

Pero la empresa no será sencilla. La UD Ibiza visitará un feudo complicado como El Maulí, donde un Antequera que la pasada temporada se quedó a solo cuatro puntos del play-off ha mantenido un bloque competitivo y a su entrenador, Abraham Paz. Un conjunto malagueño que cuenta con un viejo conocido de la afición celeste como Zarzana y que ha firmado una pretemporada de luces y sombras, con derrotas ante el Granada (0-3) y Sevilla Atlético (2-1), pero también victorias frente a Atlético Malagueño (1-2), Al Arabi (0-1), Real Jaén (3-0) y Estepona (2-3).

La UD Ibiza afronta esta primera cita liguera con las bajas de Liberto, que se perderá toda la temporada por la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, Almenara y Del Olmo, que encaran la recta final de sus respectivas lesiones. Primer partido, primer examen y primera oportunidad para empezar a recuperar la credibilidad perdida. Tres puntos para dar un golpe encima de la mesa y lanzar un mensaje para todos los rivales: la UD Ibiza va en serio.

Abraham Paz avisa del potencial celeste

Abraham Paz, entrenador del Antequera, no escondió el potencial de una UD Ibiza a la que sitúa entre las grandes favoritas al ascenso. "Es un equipo con un presupuesto muy alto y jugadores de mucha calidad. No sabemos cómo van a jugar, porque no hemos podido ver ningún partido suyo, pero vamos a estar preparados para cualquier cosa que nos podamos encontrar", explicó el técnico, que conoce a Raúl Llona y espera a un rival protagonista. "Sé que va a querer tener el protagonismo del partido", apuntó. Paz puso además el foco en la capacidad económica de la plantilla ibicenca: "Nos enfrentamos a un equipo en el que los dos delanteros son casi el 50% de nuestro presupuesto, Eslava y Manu Justo".