Cambios de caras, mismos errores para la UD Ibiza

La UD Ibiza ya tiene su primer tropiezo. Y también la primera sensación de déjà vu. El conjunto celeste comenzó la temporada de la peor manera posible en El Maulí, donde cayó por 3-2 ante un Antequera que se puso 2-0 antes del cuarto de hora, vio cómo los ibicencos reaccionaban y empataban antes del descanso, pero terminó llevándose los tres puntos en una segunda parte en la que los viejos fantasmas volvieron a aparecer.

Otro gol encajado a balón parado, demasiadas concesiones atrás y una incomprensible expulsión de Curbelo por doble amarilla tras un error impropio de un central con su experiencia terminaron por condenar al equipo de Raúl Llona. El técnico comenzó de inicio con Astals en el lateral derecho, Pedre y Curbelo como pareja de centrales y Hugo San en el carril izquierdo.

En el centro del campo, Theo Valls esperó su oportunidad en el banquillo y Llona apostó por Genaro y Calavera, con Yoldi, Varela y Pedro Ortiz por delante y Manu Justo como referencia ofensiva. Lazo, uno de los fichajes estrella del verano, también comenzó el encuentro desde el banquillo.

La UD Ibiza saltó al césped de El Maulí dominando, manejando el balón y controlando el juego. El Antequera, además, tuvo que realizar su primer cambio en el minuto 5 por la lesión de Pablo Rodríguez, sustituido por Destiny. El delantero, sin embargo, tardó apenas dos minutos en dejar su sello. El Antequera armó una contra letal después de un córner de los celestes. Moi puso un balón largo para Adrián, que prolongó de cabeza para que Destiny apareciese completamente solo ante Andrés Prieto y asestase el primer golpe a una UD Ibiza que había entrado bien al partido, pero que ya se veía obligada a remontar.

Y a la parroquia celeste le volvieron los fantasmas del pasado. Solo cinco minutos después, una falta colgada por Moha encontró en el segundo palo a Gené, que entró completamente solo y perforó con el pecho la portería de Andrés Prieto. 2-0 cuando todavía no se había cumplido el cuarto de hora. Un agujero defensivo demasiado grande para un equipo que pretende pelear por todo.

Pero la UD Ibiza no se arrugó. En el minuto 19, una buena combinación terminó en las botas de Yoldi, que abrió a la izquierda para Pedro Ortiz. El ex del Córdoba puso un centro al área y apareció Iker Varela desde segunda línea para batir a Alcover y recortar distancias. Locura en El Maulí, que había visto tres goles en apenas 20 minutos.

El partido bajó entonces de pulsaciones, algo lógico a estas alturas de temporada. Y ahí creció la UD Ibiza. Una gran subida de Hugo San por la banda izquierda terminó con un magnífico pase del ex del Valladolid para Pedro Ortiz, que definió con mucha clase, poniendo el balón lejos del alcance de Alcover para establecer el 2-2 en el minuto 37. Dos goles celestes prácticamente calcados y una remontada que parecía devolver la normalidad a un partido que había comenzado como una pesadilla.

La UD Ibiza se vino arriba y buscó incluso el tercero antes del descanso ante un Antequera que renunció al balón, pero que seguía encontrando espacios cuando salía al contragolpe. Los celestes, sin embargo, habían conseguido sobreponerse al mazazo inicial a base de carácter y personalidad. Yoldi, Hugo San e Iker Varela habían rescatado a un equipo que se marchó al vestuario con el empate y la sensación de haber corregido a tiempo sus propios errores.

Gol y expulsión celeste

La segunda parte comenzó con otro aviso del Antequera. Un balón entre los centrales dejó a Destiny solo ante Andrés Prieto, pero el guardameta celeste salvó el tercero. Lo que no pudo evitar fue lo que llegó inmediatamente después. Un córner botado por Luismi encontró la cabeza de Julio Martínez, que ganó la posición a todos los defensores de la UD Ibiza y cabeceó de forma inapelable para poner el 3-2 y desatar el delirio en las gradas de El Maulí. Otra vez un balón parado. Otra vez demasiada facilidad para el rival.

Y todavía quedaba lo peor. En el minuto 58, Eric Curbelo vio la segunda amarilla por una falta completamente innecesaria en el centro del campo y dejó a la UD Ibiza con diez. Una expulsión difícil de entender para un central de 32 años y que convirtió una remontada que parecía posible en una misión mucho más complicada.

El Antequera olió sangre y se lanzó a por el cuarto. Gené estuvo a punto de encontrarlo con un remate de cabeza que se estrelló en el palo. Los locales presionaron alto la salida de balón de los celestes, que tuvieron muchos problemas para construir desde atrás y tampoco encontraron soluciones con el juego directo.

El conjunto malagueño monopolizó el balón y supo dormir el partido. La UD Ibiza se agazapó atrás, trató de encontrar alguna contra y resistió como pudo, pero apenas consiguió inquietar a Alcover. El Antequera controló el tramo final y los minutos fueron cayendo hasta que el pitido final certificó el 3-2.

La UD Ibiza estrena así la temporada con una derrota y, lo que puede ser más preocupante, con demasiados recuerdos de la anterior. Encajó dos goles en un cuarto de hora, volvió a sufrir a balón parado, concedió demasiado atrás y acabó con diez por una expulsión evitable. La revolución del verano ha cambiado las caras, el entrenador y buena parte de la plantilla. Pero algunos de los viejos problemas siguen ahí. Primer partido y primer aviso. Raúl Llona tiene trabajo.