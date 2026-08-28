Raúl Llona, técnico de la UD Ibiza: "Vamos sin excusas, tenemos una plantilla preparada para competir en cualquier sitio"

Raúl Llona afronta con confianza su primer partido oficial al frente de la UD Ibiza. El técnico celeste considera que el equipo está preparado para competir desde la primera jornada pese a que la plantilla todavía no está cerrada y reconoce que el club trabaja para incorporar, como mínimo, un central antes del cierre del mercado. "Tenemos una plantilla muy competitiva y estoy muy satisfecho tanto con el grupo como con la pretemporada", aseguró Llona, que destacó además que muchos de los jugadores incorporados este verano eran primeras opciones para el club. El último ejemplo es Víctor García, un futbolista al que la entidad "quería desde el inicio del mercado" y que finalmente ha recalado en la isla.

El entrenador de la UD Ibiza no quiere utilizar la profunda renovación del vestuario como excusa de cara al debut. "Vamos sin excusas. Ni porque la plantilla no esté completa ni porque algunos jugadores hayan llegado sobre la marcha", afirmó. Llona considera que el equipo tiene ya capacidad "para competir en cualquier campo y ante cualquier rival", aunque admite que todavía existe un amplio margen de mejora. El técnico quiere que esa evolución no modifique la identidad que ha intentado implantar durante la pretemporada. La intención seguirá siendo tener iniciativa con balón y mostrarse agresivo sin él. "Queremos ser un equipo que domine los partidos, valiente y agresivo. Después cada rival te obliga a modificar determinados comportamientos, pero sin perder nuestra identidad. No nos vamos a traicionar", explicó.

El primer examen será ante un Antequera del que Llona destacó la continuidad del bloque y del cuerpo técnico. El preparador celeste recordó además el buen final de temporada del conjunto andaluz, que ganó cinco de sus últimos seis encuentros. "Tiene potencial, ha mantenido su estructura principal y ha incorporado jugadores para mejorarla. Será un partido complicado", señaló. En el apartado físico, Liberto continúa siendo baja de larga duración, mientras que Gonzalo Almenara e Iván del Olmo siguen avanzando en sus recuperaciones. Del Olmo necesitará todavía "dos o tres semanas" y Llona se mostró optimista con Almenara, que podría volver pronto al trabajo con el grupo. Ismael Fadel, por su parte, arrastra molestias en una rodilla, aunque el entrenador confía en que pueda entrenarse antes del viaje y entrar en la convocatoria.

Victor García entrará en la convocatoria

Quien sí estará ante el Antequera será Víctor García. Pese a llevar pocos días con sus nuevos compañeros, Llona confirmó que el lateral viajará. "No está en su mejor versión física, pero es un jugador profesional que se ha cuidado y está preparado para hacer el esfuerzo que necesitemos", indicó. Incluso dejó abierta la posibilidad de que pueda ser titular. Otro de los nombres propios fue David Astals. Llona volvió a destacar su polivalencia y su capacidad para actuar como lateral, por dentro o en posiciones más adelantadas. Además, confía plenamente en su continuidad pese a los últimos días de mercado. "No espero que se marche ninguno de los jugadores que tengo", aseguró, recordando que el club se ha mostrado firme ante el interés por varios futbolistas importantes.

En cuanto a las incorporaciones pendientes, Llona fue especialmente claro con una de las posiciones. "El central, seguro. Tenemos déficit porque hay tres y queremos cuatro", afirmó. La posible llegada de otro delantero dependerá de las oportunidades que ofrezca el mercado. "Si aparece algún jugador arriba que entendemos que nos puede dar un plus, lo intentaremos, pero siempre tiene que mejorar lo que ya tenemos". El preparador de la UD Ibiza también espera una temporada de máxima igualdad. No señaló un favorito claro, aunque situó a varios equipos en el grupo de aspirantes a estar arriba, entre ellos Zaragoza, Huesca, Hércules, Murcia, Alcorcón o Nàstic, además de los filiales de Villarreal, Atlético de Madrid y Real Madrid. "Hay cinco, seis o siete equipos que queremos aspirar a todo. Nosotros afrontamos el reto con mucha confianza, pero también con humildad", concluyó.