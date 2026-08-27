Fútbol | Primera RFEF
La UD Ibiza cancela las presentaciones de Liberto y Pedro Ortiz
El club anuncia la suspensión del acto apenas tres horas antes de su celebración por una "indisposición" y deja en el aire la nueva fecha
Segunda presentación y primera cancelación. La UD Ibiza ha suspendido las presentaciones de Liberto y Pedro Ortiz, previstas para este jueves a las 12.45 horas en Can Misses, debido a una "indisposición". El club comunicó la cancelación menos de tres horas antes de la hora fijada para el acto y aseguró que informará de la nueva fecha cuando quede confirmada. Era la segunda de las tres tandas de presentaciones programadas esta semana. El miércoles fue el turno de Josep Calavera y Genaro Rodríguez, que atendieron a los medios de comunicación junto al director deportivo, Míchel Sanz. Este jueves estaba previsto que comparecieran Liberto, uno de los fichajes estrella del verano y que estará de baja durante buena parte de la temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, y Pedro Ortiz.
Finalmente, habrá que esperar para conocer a ambos futbolistas de manera oficial ante los medios. Para este viernes, si no aparece ninguna otra anomalía, está prevista la presentación de Curbelo y Fadel. El resto de los nuevos fichajes continúa, por ahora, sin fecha de presentación. La cancelación llega, además, en una semana en la que la UD Ibiza ha apostado por acercar el club a la calle. La entidad celeste anunció este miércoles un evento para este jueves en Vara de Rey, entre las 19 y las 21 horas, en el que habrá "sorteos, juegos infantiles, actividades y diferentes sorpresas, además de un meet & greet con varios jugadores de la primera plantilla, con fotografías y recuerdos para los aficionados". Una buena iniciativa para acercar a la UD Ibiza a sus aficionados, aunque anunciada con apenas 24 horas de antelación. En Can Misses, mientras tanto, toca volver a hacer sitio en la agenda. Las presentaciones tendrán que esperar.
- Alertan del riesgo para los bañistas que llenan es Caló des Mort, en Formentera, ante posibles desprendimientos
- Llama la atención: Que Formentera vuelva a quedarse sin inspector de turismo, y que el único que hay se coja vacaciones en pleno verano, que es cuando más se le necesita
- Cambio brusco de tiempo en Ibiza: llegan lluvias y tormentas
- Ir a Nueva York sin escala desde Ibiza ya tiene precio
- La larga espera para velar a un padre en Ibiza: 'Me puse a llorar, la funcionaria me cogió de la mano y le dije que eso no me valía
- Las cinco casas más caras de Formentera: casi 10 millones por piscina infinita, viñedos y playa a un minuto
- Dos metros y 320 kilos: retiran con una excavadora un atún gigante que aparece muerto en una playa de Formentera
- El PSOE acusa a Sant Antoni de cometer varias irregularidades para autorizar la fiesta egipcia