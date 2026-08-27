La UD Ibiza cancela las presentaciones de Liberto y Pedro Ortiz

Segunda presentación y primera cancelación. La UD Ibiza ha suspendido las presentaciones de Liberto y Pedro Ortiz, previstas para este jueves a las 12.45 horas en Can Misses, debido a una "indisposición". El club comunicó la cancelación menos de tres horas antes de la hora fijada para el acto y aseguró que informará de la nueva fecha cuando quede confirmada. Era la segunda de las tres tandas de presentaciones programadas esta semana. El miércoles fue el turno de Josep Calavera y Genaro Rodríguez, que atendieron a los medios de comunicación junto al director deportivo, Míchel Sanz. Este jueves estaba previsto que comparecieran Liberto, uno de los fichajes estrella del verano y que estará de baja durante buena parte de la temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, y Pedro Ortiz.

Finalmente, habrá que esperar para conocer a ambos futbolistas de manera oficial ante los medios. Para este viernes, si no aparece ninguna otra anomalía, está prevista la presentación de Curbelo y Fadel. El resto de los nuevos fichajes continúa, por ahora, sin fecha de presentación. La cancelación llega, además, en una semana en la que la UD Ibiza ha apostado por acercar el club a la calle. La entidad celeste anunció este miércoles un evento para este jueves en Vara de Rey, entre las 19 y las 21 horas, en el que habrá "sorteos, juegos infantiles, actividades y diferentes sorpresas, además de un meet & greet con varios jugadores de la primera plantilla, con fotografías y recuerdos para los aficionados". Una buena iniciativa para acercar a la UD Ibiza a sus aficionados, aunque anunciada con apenas 24 horas de antelación. En Can Misses, mientras tanto, toca volver a hacer sitio en la agenda. Las presentaciones tendrán que esperar.