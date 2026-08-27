La UD Ibiza aplaza su salida a la calle por el mal tiempo

La UD Ibiza tendrá que esperar para salir a la calle. El club celeste ha anunciado este jueves el aplazamiento del evento que tenía previsto celebrar esta tarde en Vara de Rey, entre las 19 y las 21 horas, debido a las "condiciones meteorológicas adversas de última hora". La entidad ibicenca había preparado una jornada para acercar el club a sus aficionados bajo el lema de su campaña de abonados, ‘Ibiza tiene equipo’. El objetivo era convertir Vara de Rey en el "punto de encuentro para todos los seguidores celestes", con sorteos, juegos infantiles, actividades y diferentes sorpresas, además de un meet & greet con varios jugadores de la primera plantilla.

Finalmente, el tiempo ha obligado a cambiar los planes. La UD Ibiza ha comunicado que el evento queda aplazado hasta la próxima semana y que informará en los próximos días de la nueva fecha. La iniciativa, organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza, pretendía "reforzar el vínculo entre la entidad celeste y la ciudad y llevar el club al centro de Ibiza para compartir una tarde con sus aficionados".