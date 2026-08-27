Suleiman Camara, de Ibiza a la Champions League

Cómo han cambiado las cosas para Suleiman Camara en apenas unos meses. El extremo que defendió durante dos temporadas la camiseta de la UD Ibiza estará este jueves en el bombo del sorteo de la Champions League. El Slovan Bratislava logró este miércoles el billete para la fase final de la máxima competición continental después de eliminar al Celje esloveno en la prórroga y Suli, que llegó a Eslovaquia hace apenas tres semanas, se ha ganado por derecho propio un sitio entre los grandes de Europa.

El sorteo tendrá lugar este jueves, a partir de las 18 horas, en el Grimaldi Forum de Mónaco. Y allí estará un jugador que hasta hace no demasiado tiempo estaba haciendo las maletas en Santander sin saber dónde jugaría esta temporada. Suleiman Camara cambió Ibiza por Santander en el verano de 2024. El Racing, por entonces en Segunda División, pagó alrededor de 400.000 euros por hacerse con los servicios del extremo, que había dejado un buen recuerdo en Can Misses después de dos temporadas vestido de celeste.

Dos años después, Suli consiguió lo que parecía el final perfecto: el ascenso del Racing a Primera División. Pero el fútbol, que muchas veces tiene muy poca memoria, le tenía preparado otro giro de guion. El conjunto cántabro decidió que no contaba con él para su regreso a la máxima categoría 14 años después y el pasado 3 de agosto comunicó al jugador que debía buscarse nuevo destino. No le faltaron pretendientes. Varios equipos de Segunda División, con el Cádiz a la cabeza, apostaron por el extremo, que cerró su etapa en Santander con cinco goles en 60 partidos. Pero apareció el Slovan Bratislava, puso cerca de un millón de euros sobre la mesa y se llevó al jugador hasta el 30 de junio de 2030.

Y en Bratislava todo ha sucedido a velocidad de vértigo. Suli aterrizó en Eslovaquia con el Slovan inmerso en la fase previa de la Champions y apenas necesitó unos minutos para empezar a justificar la apuesta. Ante el Mjällby sueco disputó 24 minutos en la ida y marcó el gol del empate, además de asistir en la remontada en el último minuto. En la vuelta volvió a marcar para sellar el pase del conjunto eslovaco. Dos partidos, dos goles y una asistencia. De recién llegado a héroe en cuestión de días.

De descarte a la Champions

La última barrera fue el Celje. El conjunto esloveno vendió cara su piel y arrancó un 1-1 de Bratislava en la ida, dejando la eliminatoria completamente abierta. Este miércoles, en el Stadion Z’dezele, el Slovan tuvo que sufrir para llevar el encuentro hasta la prórroga. Y allí apareció Cristian Martínez. El panameño marcó en el minuto 100 el tanto que desató la fiesta y certificó la clasificación del Slovan para la Champions League. El conjunto eslovaco vuelve así a la fase final de la máxima competición europea, algo que ya consiguió en dos de las tres últimas temporadas.

Suli, por tanto, se ha quedado a un paso de vivir algo que hace apenas unas semanas parecía imposible. En verano consiguió el ascenso a Primera con el Racing, pero el premio fue una salida por la puerta de atrás. Ahora, menos de un mes después, escuchará su nombre en el sorteo de la Champions. Y no será precisamente un sorteo amable. El Slovan partirá desde el bombo 4 y tendrá que enfrentarse a dos rivales de cada uno de los cuatro bombos, para disputar un total de ocho partidos en la nueva fase liga.

En el bombo 1 estarán PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid. El segundo lo forman Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis y PSV. En el bombo 3 aparecen Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk y Galatasaray. Y junto al Slovan, en el bombo 4, estarán Slavia Praga, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como, Lens, Viking y Sabah. Hace apenas tres semanas Suli estaba buscando equipo después de que el Racing decidiese prescindir de él tras ascender a Primera. Este jueves estará en Mónaco esperando conocer qué gigantes del fútbol europeo visitarán Bratislava. El fútbol tiene estas cosas. Y Suleiman Camara, de momento, las está disfrutando todas.