La UD Ibiza sale a la calle para conectar con toda la isla

La UD Ibiza saldrá este jueves a la calle para "compartir una tarde especial con todos sus aficionados y acercar todavía más el club a la isla". Bajo el lema de la campaña de abonados, ‘Ibiza tiene equipo’, este jueves 27 de agosto, de 19 a 21 horas, Vara de Rey se convertirá en el "punto de encuentro para todos los seguidores celestes". El evento se llevará a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de "sorteos, juegos infantiles, actividades y diferentes sorpresas, además de compartir un rato con varios jugadores de la primera plantilla de la UD Ibiza en un meet & greet en el que podrán hacerse fotografías y llevarse un recuerdo de esta tarde tan especial". El evento nace con el objetivo de "reforzar el vínculo entre la UD Ibiza y todos los ibicencos e ibicencas, llevando el club al corazón de la ciudad y creando un espacio de encuentro para toda la familia".