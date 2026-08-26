Fútbol | Primera RFEF
La UD Ibiza sale a la calle para conectar con toda la isla
Este jueves, la entidad ibicenca convertirá Vara de rey en "el punto de encuentro para todos los seguidores celestes"
La UD Ibiza saldrá este jueves a la calle para "compartir una tarde especial con todos sus aficionados y acercar todavía más el club a la isla". Bajo el lema de la campaña de abonados, ‘Ibiza tiene equipo’, este jueves 27 de agosto, de 19 a 21 horas, Vara de Rey se convertirá en el "punto de encuentro para todos los seguidores celestes". El evento se llevará a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza.
Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de "sorteos, juegos infantiles, actividades y diferentes sorpresas, además de compartir un rato con varios jugadores de la primera plantilla de la UD Ibiza en un meet & greet en el que podrán hacerse fotografías y llevarse un recuerdo de esta tarde tan especial". El evento nace con el objetivo de "reforzar el vínculo entre la UD Ibiza y todos los ibicencos e ibicencas, llevando el club al corazón de la ciudad y creando un espacio de encuentro para toda la familia".
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