La UD Ibiza y Palladium separan sus caminos tras cuatro temporadas

La UD Ibiza y Palladium Hotel Group separan sus caminos. El club celeste anunció este miércoles el final de la relación de colaboración que ambas entidades han mantenido durante las últimas cuatro temporadas, desde el inicio del acuerdo en la campaña 2022/23. Palladium ha sido durante este periodo uno de los principales patrocinadores de la entidad ibicenca y, además, dio nombre al estadio de Can Misses, que durante estas cuatro temporadas ha sido conocido comercialmente como Palladium Can Misses.

La UD Ibiza ha querido agradecer públicamente el apoyo y la confianza del grupo hotelero durante esta etapa, en la que ambas marcas han estado vinculadas al crecimiento del proyecto celeste y han compartido algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del club. "Una etapa compartida en la que Palladium ha acompañado el crecimiento de la UD Ibiza y ha formado parte de momentos importantes vividos en nuestra casa", señaló la entidad en su comunicado. El club pone así punto final a una relación que comenzó hace cuatro años y que dejará también su huella en la denominación del estadio, que previsiblemente recuperará su nombre habitual de Can Misses. La UD Ibiza cerró su mensaje con un agradecimiento al grupo hotelero: "Gracias por haber formado parte de nuestro camino".