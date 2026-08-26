Genaro Rodríguez y Josep Calavera se apuntan al reto del ascenso de la UD Ibiza: "La clave es el día a día"

La UD Ibiza puso este miércoles nombre y voz a dos de sus nuevas caras para la temporada 2026/27. Genaro Rodríguez y Josep Calavera fueron presentados oficialmente como jugadores celestes y lo hicieron con un mensaje claro: el ascenso está en el horizonte, aunque el camino para alcanzarlo pasa por no mirar demasiado lejos. Ambos conocen de primera mano lo que supone subir de categoría. Genaro lo hizo con el Málaga y Calavera con el Castellón y el Tenerife, con el que la pasada temporada disputó diez partidos antes de enrolarse en las filas del Hércules. Ahora, ambos aterrizan en Ibiza para intentar repetir la historia. "La clave es el día a día, no mirar más allá, intentar sumar de tres y, si no, de uno. Hay que hacer que el nivel del equipo esté lo más arriba posible y que todo lo que pase en el vestuario se refleje después en el campo", explicó Genaro.

Rodríguez, que llega procedente de la Segunda División portuguesa y firma por dos temporadas, aseguró que el interés de la UD Ibiza fue determinante para regresar a España. "Me hizo decantarme mucho por las ganas de volver a España y a Primera RFEF. Conozco la categoría y vengo con mucha ambición para lo que viene". El ex del União de Leiria puede actuar tanto de pivote como de central, una polivalencia que puede resultar especialmente importante mientras la dirección deportiva termina de completar la plantilla. "Me veo de lo que me ponga el míster. Estoy agradecido por esa polivalencia y me veo capacitado para jugar en ambas posiciones", señaló.

El futbolista encuentra similitudes entre el Málaga con el que logró el ascenso y la actual UD Ibiza, especialmente por la renovación de la plantilla. "Quedan cinco compañeros del año pasado y prácticamente empezamos desde cero. Hay ilusiones renovadas, todo el mundo viene con hambre y eso creo que nos beneficia". También lanzó un mensaje de tranquilidad respecto a las sensaciones de la pretemporada. "Hemos hecho una buena preparación. Más allá de los resultados, contra el Mallorca B sacamos conclusiones buenas. Cada vez están saliendo más los automatismos y las conexiones entre nosotros y creo que estamos capacitados para el primer partido".

Para Rodríguez, la palabra ascenso no debe convertirse en una obsesión. "Por experiencia propia, para mí la palabra ascenso no existe. Tenemos que centrarnos en el día a día. Con el trabajo y los resultados, el fútbol nos dirá dónde queremos estar a final de año. Claro que lo tenemos en mente, pero lo que tiene que calar es el mensaje del día a día". También destacó el cambio de mentalidad que ya percibe en el vestuario. "Ya hemos hecho ese cambio de chip y estamos en modo competición. En el vestuario hay una chispa y unas ganas de que llegue el domingo. Sin sobrepasarnos, pero ese hambre ya se está notando".

Josep Calavera: "Hay que saber competir"

Josep Calavera llega cedido por el Tenerife después de una temporada en la que su equipo consiguió el ascenso a Segunda División, aunque la segunda vuelta del pasado curso estuvo cedido en el Hércules. El centrocampista reconoció que hace apenas unos meses no imaginaba que acabaría defendiendo la camiseta de la UD Ibiza. "Fue de los últimos partidos de la temporada y no imaginaba llegar aquí. Estoy muy feliz de estar y de comenzar este proyecto".

El futbolista catalán explicó que el proyecto celeste le convenció desde el primer contacto con Míchel Sanz y Raúl Llona. "Me gustó mucho lo que me transmitieron. Me he encontrado aquí un poco todo lo que me dijeron: un club profesional que quiere hacer las cosas bien y con detalles que demuestran que se quieren hacer las cosas bien". Calavera también ve una plantilla preparada para pelear arriba. "Me gusta mucho. Es una plantilla muy compensada y todo lo que he visto durante la pretemporada me está gustando. En esta categoría hay que saber competir. Muchas veces no se puede jugar súper bonito, pero lo importante es competir, especialmente fuera de casa, y hacerse fuertes en casa".

El nuevo centrocampista celeste puso además el foco en la regularidad como una de las claves para conseguir el objetivo. "Hay que ser regulares y no tener muchos altibajos. No puede ser que un día seas un diez y al siguiente un cinco. Mantenerte en una línea bastante regular es lo que a final de temporada te puede llevar a conseguir los objetivos". Sobre Raúl Llona, destacó especialmente su exigencia. "Es un entrenador muy cercano, pero también muy exigente. Quiere que juguemos pensando, que no actuemos por impulsos y que cada uno mantenga las posiciones que debe mantener. Quiere que los entrenamientos tengan calidad y sean exigentes y que todo el mundo esté por la labor".

Calavera también quiso lanzar un mensaje a una afición que llega al inicio de temporada después de un curso decepcionante. "Somos un grupo muy exigente, empezando por el míster. Creo que vamos a hacer un buen fútbol y que el equipo se va a dejar todo. En pretemporada ya se ha visto que competimos bien y que jugamos a altas intensidades. Espero que sea un equipo divertido de ver y que podamos darles muchas alegrías". Y el primer examen ya está a la vuelta de la esquina. El domingo, la UD Ibiza visitará al Antequera en El Maulí. "Será un partido exigente. El año pasado hicieron una gran temporada y se quedaron cerca del 'play-off'. Ojalá podamos empezar con buen pie y sumar de tres. Venimos con mucha confianza por cómo ha ido la pretemporada y ganar fuera de casa nos daría un plus para creérnoslo todos un poco más y demostrar que queremos estar ahí".

Víctor García, objetivo cumplido

Míchel Sanz también aprovechó la rueda de prensa para valorar la llegada de Víctor García, lateral izquierdo anunciado este martes por el club y que llega libre después de conseguir el ascenso a Primera División con el Málaga. "Víctor García era nuestro objetivo número uno desde que arrancó el mercado. Sabíamos que quería esperar para ver si podía seguir en Segunda División, pero al final decidió venir con nosotros. Siempre tuvimos claro que, si jugaba en Primera RFEF, sería en la UD Ibiza", explicó el director deportivo.

El futbolista, eso sí, todavía necesita recuperar ritmo competitivo. "Viene en buena forma física, pero no tiene ritmo de competición desde hace dos meses. Hoy ha entrenado bien y va a ir convocado", señaló Sanz. El director deportivo no dio por cerrado el mercado y reconoció que la UD Ibiza todavía busca alguna incorporación. "Tenemos que hacer alguna incorporación y siempre pasan cosas en los últimos días de mercado. Somos un club que aspira a todo y tenemos que estar preparados. Estamos cerca de algunas situaciones y esperamos poder hacerlas realidad en los próximos días".