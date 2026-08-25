La UD Ibiza blinda su banda izquierda con la experiencia de Víctor García

La UD Ibiza ha cerrado la incorporación de Víctor García Martín (Valencia, 31 de mayo de 1994), que se convierte en nuevo jugador celeste para las dos próximas temporadas. El conjunto ibicenco suma así experiencia y recorrido a su banda izquierda con la llegada de un futbolista que viene de completar una etapa especialmente exitosa en el Málaga CF, con el que ha conseguido dos ascensos en tres campañas.

A sus 32 años, García aterriza de esta manera en Ibiza después de finalizar su vinculación con el conjunto malagueño el pasado 30 de junio. Su condición de jugador libre ha permitido a la entidad celeste incorporarlo sin necesidad de negociar un traspaso.

Su etapa en La Rosaleda se cierra después de tres temporadas, 77 partidos oficiales y dos ascensos. En su primer curso, el 2023/24, disputó 35 encuentros entre Primera Federación, Copa del Rey y el playoff de ascenso. Ya en Segunda División participó en 21 partidos durante la 2024/25, mientras que en la pasada campaña volvió a rondar la veintena de apariciones ligueras y formó parte del equipo que consiguió un nuevo salto de categoría, esta vez hasta Primera División.

Proyección ofensiva y buen golpeo de balón

El valenciano es un lateral izquierdo de clara vocación ofensiva, capaz de ocupar prácticamente todo el carril zurdo y con un importante bagaje en el fútbol profesional. Formado en las categorías inferiores del RCD Espanyol, dio sus primeros pasos como sénior en la AE Prat antes de incorporarse al CD Tenerife, con el que debutó en Segunda División durante la temporada 2014/15. Posteriormente, pasó por Pobla de Mafumet, Nàstic de Tarragona, Badalona, UCAM Murcia, Ebro y Castellón antes de emprender una aventura de tres temporadas en el Śląsk Wrocław polaco.

Precisamente su etapa en el Castellón ya le permitió conocer tanto la categoría de bronce como la Segunda División. Con el conjunto castellonense disputó 50 encuentros en dos campañas, 25 de ellos en Segunda B, curso en el que logró el ascenso, y otros tantos en la categoría de plata. Tras su experiencia en Polonia regresó al fútbol español en el verano de 2023 para incorporarse al Málaga.

Víctor García se caracteriza por aportar amplitud al equipo, facilidad para acompañar las jugadas ofensivas y un buen golpeo para poner centros desde el costado izquierdo. El propio Málaga destacó a su llegada su equilibrio defensivo y su versatilidad para desempeñar diferentes funciones en esa zona del campo.

Uno de los héroes del ascenso del Málaga a Segunda División

Una de las acciones que mejor representa esas características se produjo en Tarragona en junio de 2024. En el partido decisivo por el ascenso del Málaga a Segunda División, García puso desde la izquierda el centro que acabó desembocando en el histórico tanto de Antoñito Cordero en el minuto 122, que certificó el regreso del cuadro malagueño al fútbol profesional.

La UD Ibiza suma así a su plantilla un futbolista contrastado y con varios ascensos a sus espaldas. Experiencia, recorrido y profundidad para el lateral izquierdo de un equipo celeste que continúa dando forma a su plantilla con la incorporación de Víctor García.