La UD Ibiza afronta la última semana en el mercado de fichajes con la plantilla casi cerrada y a unos días de empezar la temporada

El mercado de fichajes en Primera RFEF llega a su fin y la UD Ibiza lo sabe. El club blaucel afronta la recta final del periodo de transacciones con la vista puesta en el debut liguero en la tercera categoría del fútbol español, que tendrá lugar el próximo domingo a las 19.15 horas en el estadio El Mauli ante el Antequera CF. Aunque se espera la llegada de alguna pieza más que refuerce una plantilla que ya está prácticamente completa, lo cierto es que solo falta una semana para que el club celeste pueda incorporar a nuevos jugadores, que deberán ser inscritos antes del próximo 1 de septiembre a las 23.59 horas.

Y es que la dirección deportiva liderada por Míchel Sanz ya ha anunciado la llegada de 17 futbolistas a la disciplina celeste con el objetivo de mejorar las prestaciones de la pasada temporada y lograr la meta del ascenso a la Liga Hypermotion. A estas 17 piezas se le puede sumar una más ya que, tal y como aseguró el especialista en fichajes Ángel García en su cuenta Cazurreando.com hace unos días, la entidad ibicenca ya habría cerrado el acuerdo con Víctor García, ex lateral izquierdo del Málaga CF que terminó contrato el pasado mes de julio.

A falta de que llegue algún jugador más a las filas celestes, el balance en esta pretemporada ha sido positivo. Los hombres liderados por el nuevo capitán de este barco, Raúl Llona, han estado muy cerca de conseguir el pleno de victorias en la serie de amistosos que han disputado este verano. De hecho, el único 'pinchazo' llegó el pasado sábado en la exhibición ante el Mallorca B que terminó en empate a uno, mientras que el resto de encuentros se cuentan por victorias.

Pedro Ortiz, Iker Varela y Ander Yoldi, entre los nombres destacados de la pretemporada

Algunos nombres propios como Pedro Ortiz, Iker Varela o Ander Yoldi han comenzado a atestiguar su candidatura a estar entre los mejores jugadores de la categoría con grandes destellos de su calidad en los pasados duelos. La maquinaria continúa engrasándose, pero a buen ritmo.

La tormentosa temporada que sufrió el equipo la pasada campaña provocó la metamorfosis del club, que comenzó a partir de la dirección deportiva con la llegada del maño Míchel Sanz para ocupar la labor en la dirección deportiva. A partir de ese momento, la confección del cuerpo técnico y la plantilla ha pasado por sus manos, en la que se ha convertido en otra apuesta fuerte de Amadeo Salvo con el fin de reconducir nuevamente la situación.

Poco después de que se hiciera oficial la llegada de Raúl Llona como nuevo técnico celeste, llegó el turno de la portería, donde tocaba reestructurar desde cero. Andrés Prieto, cancerbero procedente de la SD Ponferradina, Dimitrios Stamatakis, cedido por el CA Osasuna, y el guardameta rumano del Mallorca B Rares Vlad serían los encargados de cubrir la portería ibicenca de cara a la campaña 2026/2027. Una combinación de experiencia, juventud y talento que tendrá que hacerse visible bajo las mallas blaucels.

Transformación radical en la zaga

La zaga también ha sufrido grandes cambios desde la llegada de Míchel Sanz a la dirección deportiva. El lateral derecho Gonzalo Almenara fue el primer nombre en ser anunciado después de una última temporada en la AD Ceuta en la que no gozó de muchos minutos. Tras él llegaron Hugo San Modesto (Real Valladolid), Eric Curbelo -procedente del Real Sporting-, Ismael Fadel en calidad de cedido proveniente del CD Castellón, y Pablo Busto, una de las jóvenes promesas del Betis Deportivo que se vinculará con la UD hasta 2028.

Aunque se ha desenvuelto en la posición de central en algunos de los amistosos que ha jugado el equipo ibicenco estas semanas, Genaro Rodríguez llegó a las filas celestes para reforzar el centro del campo, después de su breve estadía en Portugal. Al nombre de Genaro hay que sumarle el regreso de David Astals, que se convirtió en uno de los integrantes del CD Sabadell que logró el ascenso a la Liga Hypermotion la temporada pasada, con grandes actuaciones y un buen rendimiento ofrecido en líneas generales.

Josep Calavera ha sido otra de las nuevas piezas del organigrama de Llona. Cedido por el CD Tenerife hasta el año que viene, el tarraconense llega con el objetivo de aportar orden y claridad a un centro del campo que también se verá reforzado con la incorporación de Pedro Ortiz (Córdoba CF).

La lesión de Liberto Beltrán, un contratiempo inesperado

Finalmente, el club pitiuso ha llevado a cabo una fuerte apuesta por la zona ofensiva, dados los problemas que sufrió el equipo la temporada pasada en la generación de ocasiones de gol. El vasco Iker Varela y el navarro Ander Yoldi han sido dos de los extremos elegidos para aportar desequilibrio en el área rival, mientras que LIberto Beltrán, Manu Justo y José Carlos Lazo completan el elenco de atacantes de un plantel que goza de numerosas herramientas ofensivas para dañar a las defensas rivales de cara a la competición liguera.

Sin embargo, la lesión de gravedad que sufrió Beltrán tan solo dos semanas después de regresar a los entrenamientos obligan a la entidad a buscar nuevas soluciones, que pueden llegar en forma de un nuevo fichaje, o de ajustar lo que ya hay. Lo que es una realidad es que la UD Ibiza afronta la última semana en el mercado de fichajes y los movimientos de última hora no se harán esperar, después de un verano lleno de nuevas caras y que, hasta la fecha, han demostrado buenas sensaciones sobre el césped.