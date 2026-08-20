Pablo Busto pone la firma al quinto triunfo de la UD Ibiza

La UD Ibiza sigue con el pie en el acelerador. El conjunto celeste firmó este jueves otro partido muy serio en su preparación para el inicio liguero y derrotó por 1-2 al Osasuna B en el segundo encuentro de su stage en el País Vasco. Una nueva victoria (la quinta en otros tantos amistosos) que vuelve a dejar buenas sensaciones y que tuvo a Pablo Busto como uno de sus grandes protagonistas. El lateral fichado del Real Betis repartió las dos asistencias de los goles celestes, ya suma tres pases de gol en apenas dos partidos y terminó expulsado por doble amarilla, empañando una actuación sobresaliente.

Los goles de Eslava y Yoldi llegaron en dos acciones prácticamente calcadas, ambas tras sendas subidas de Busto por la banda derecha. El lateral llegó hasta la línea de fondo y puso el balón al primer palo para que primero Eslava y después Yoldi apareciesen como un tren para rematar al primer toque y mandar el esférico al fondo de la portería navarra. El filial rojillo recortó distancias en el tramo final y apretó con todo tras la expulsión de Busto, pero la UD Ibiza supo sufrir y cerró otro triunfo.

Raúl Llona dosificó esfuerzos después del exigente duelo del miércoles ante el Arenas de Getxo y apostó por un once con varios jugadores menos habituales. Stamatakis ocupó la portería, con Paolo, Fadel, Curbelo y Busto en defensa; Theo Valls y Genaro formaron en la sala de máquinas, mientras que Agus, Ander Yoldi y Mazeya ocuparon la zona de tres cuartos con Eslava como referencia ofensiva. Una buena oportunidad para repartir minutos, probar piezas y dar protagonismo a futbolistas que tendrán que estar preparados cuando llegue la hora de la verdad.

Theo Valls lanza un pase largo en el partido contra Osasuna B. / UD Ibiza

Pero parece dar igual quién juegue en esta UD Ibiza. Todos están enchufados. La afición celeste todavía no había terminado de acomodarse cuando, en el minuto 8, Busto llegó a línea de fondo y puso un centro medido que Eslava convirtió en oro. El delantero remató al primer toque con el interior, mandando el balón al larguero antes de que se colara en la portería navarra. Gol y otra vez la UD Ibiza por delante antes del cuarto de hora. No parece casualidad. En los tres últimos amistosos, ante Peña Deportiva, Arenas de Getxo y Osasuna B, los celestes ya mandaban en el marcador antes de cumplirse los primeros 15 minutos. Una declaración de intenciones de un equipo que parece haber entendido desde el primer día que en una categoría tan igualada como Primera RFEF salir dormido puede salir muy caro.

El gol calmó los ánimos y metió el miedo en el cuerpo al filial osasunista, que llegaba después de tres amistosos sin conocer la victoria y con una evidente falta de gol: derrota por 3-0 ante el Real Unión, 0-1 frente al Mirandés y empate sin goles contra la SD Logroñés. La UD Ibiza, mientras tanto, volvió a mostrarse muy seria en el apartado táctico, concediendo muy poco y controlando el encuentro sin necesidad de vivir permanentemente instalada en el área rival. Al descanso, 0-1.

Yoldi pide sitio

Tras el paso por vestuarios, Llona introdujo a Lazo y Beltrán en lugar de Eslava y Mazeya, un jugador que hace apenas un par de semanas tenía pie y medio fuera del club y que, a base de rendimiento, está haciendo todo lo posible por cambiar su situación. Yoldi, uno de los grandes nombres propios de esta pretemporada, rozó el segundo en el 48 con un potente disparo que se estrelló en el larguero. Pero el exjugador de Osasuna no perdonó en la siguiente. Yoldi, especialmente motivado ante su antiguo equipo, volvió a encontrar la red en una jugada que fue un calco de la primera. Busto volvió a pisar línea de fondo y puso otro caramelo al primer palo para que Yoldi rematase de primeras y colocase el 0-2.

Segunda asistencia del lateral en el partido y tercera en apenas dos encuentros. Busto está entrando por la puerta grande. El fichaje procedente del Betis está aportando profundidad, velocidad y mucha verticalidad por el costado derecho, convirtiéndose en un problema constante para las defensas rivales. Míchel Sanz parece haber vuelto a acertar con una incorporación que tendrá competencia en Astals y Almenara, todavía recuperándose de su lesión. El 0-2 obligó al Osasuna B a lanzarse a tumba abierta y el filial encontró por fin el premio que llevaba buscando toda la pretemporada: su primer gol del verano. El tanto dio vida a los navarros, que además se encontraron con la expulsión de Busto por doble amarilla. El lateral pasó en pocos minutos de héroe a dejar a los suyos con uno menos.

La UD Ibiza tuvo que ponerse el mono de trabajo. Tocó sufrir, cerrar espacios y defenderse con uñas y dientes ante un rival crecido por la superioridad numérica. Y lo hizo. Los celestes aguantaron el arreón final y cerraron su quinta victoria en cinco partidos de preparación, otra señal de que este equipo va muy en serio. La expedición ibicenca regresará este viernes a la isla y el sábado disputará, a las 11 horas en el Palladium Can Misses, su último test de pretemporada ante el Mallorca B, que acaba de anunciar a Pep Lluís Martí, exentrenador de la UD Ibiza, como nuevo técnico. Después ya no habrá más pruebas. El 30 de agosto llega el Antequera y empieza lo bueno.