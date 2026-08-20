Lazo, jugador de la UD Ibiza: "La evaluación de la pretemporada es bastante positiva"

La UD Ibiza sigue afinando la maquinaria antes de que llegue la hora de la verdad. El conjunto celeste sumó este jueves ante Osasuna B su quinta victoria consecutiva de la pretemporada y, tras el encuentro, José Carlos Lazo y Stamatakis coincidieron en destacar las buenas sensaciones que está dejando el equipo, aunque también en la necesidad de seguir acumulando minutos y ritmo competitivo antes del debut liguero. Lazo, que continúa adaptándose a su nuevo equipo después de incorporarse este verano, se mostró satisfecho con la evolución del conjunto dirigido por Raúl Llona. "La verdad es que estoy bastante contento. Al final hay que seguir cogiendo ritmo. Ya estamos en el tramo final para empezar la competición y creo que la evaluación de la pretemporada es bastante positiva", señaló el atacante.

El jugador celeste destacó la dinámica de resultados que está acompañando al equipo durante este periodo de preparación. "Es otra victoria más y ya afrontamos el último sábado en casa", apuntó Lazo, que tendrá todavía una última oportunidad para seguir ganando minutos en el amistoso del sábado ante el Mallorca B. En la misma línea se mostró Stamatakis. El guardameta griego destacó el valor de estos encuentros para seguir corrigiendo detalles y llegar con las máximas garantías al comienzo de la competición. "Creo que el equipo ha estado bien. Este partido nos sirvió mucho para seguir cogiendo ritmo y para ir terminando poco a poco la preparación", explicó.

El portero también puso ya el foco en el estreno liguero del próximo 30 de agosto ante el Antequera, que cada vez está más cerca. "Ya tenemos la temporada y el partido de Liga la semana que viene. Tenemos la mentalidad de que está a la vuelta de la esquina y queremos llegar lo más preparados posible", afirmó. Stamatakis incidió en la importancia de aprovechar los últimos días de trabajo antes de que los amistosos dejen paso a los puntos. "Queremos coger buenas sensaciones y afrontar los próximos días sabiendo que dentro de poco empieza lo bueno", concluyó. Con el pleno de cinco victorias en los cinco amistosos disputados, la UD Ibiza afrontará este sábado su último test de pretemporada antes de poner toda la atención en el debut liguero. El verano se acaba y la competición ya asoma.