La UD Ibiza golpea, golea y convence en Fadura

La UD Ibiza sigue disparando señales de optimismo. El equipo de Raúl Llona arrolló este miércoles al Arenas de Getxo en Fadura (1-4) y continúa con su pretemporada inmaculada con un pleno de cuatro victorias que alimenta la ilusión de cara a un inicio liguero que está ya a la vuelta de la esquina. Ilicitano, SD Ibiza, Peña Deportiva y ahora el conjunto vasco han caído ante una escuadra celeste que está demostrando tener mucha pólvora, especialmente de tres cuartos hacia arriba.

El duelo ante el Arenas era, además, la prueba más exigente del verano. El conjunto vasco es el único rival de Primera RFEF al que se ha enfrentado la UD Ibiza durante esta pretemporada y llegaba a la cita con cuatro partidos disputados, dos victorias ante Amorebieta (1-5) y Lanzarote (1-2), un empate frente a Osasuna (1-1) y una derrota ante el Eibar (5-0). Un test serio para medir el momento de los celestes. Y la UD Ibiza volvió a responder. Raúl Llona apostó de inicio por un once muy competitivo, con Andrés Prieto bajo palos; Hugo San, Manu Pedre, Genaro y Astals en defensa; Calavera y Theo Valls en la sala de máquinas; Lazo, Pedro Ortiz y Varela por delante, y Manu Justo como referencia ofensiva. Un equipo que, por nombres y sensaciones, podría parecerse mucho al que salte de inicio cuando llegue la hora de la verdad.

La UD Ibiza salió como un tiro. Presión alta, líneas adelantadas y una intensidad que incomodó desde el primer minuto a un Arenas incapaz de encontrar una salida limpia de balón. Los celestes olieron sangre y no perdonaron. En el minuto 8, Manu Justo abrió la lata después de una buena acción ofensiva. Y prácticamente sin tiempo para que el conjunto local reaccionara, Iker Varela puso el segundo apenas un minuto después. El extremo, uno de los nombres propios de esta pretemporada, volvió a demostrar que llega con el punto de mira afinado.

Dos zarpazos en apenas dos minutos que dejaron al Arenas contra las cuerdas. Lejos de conformarse, la UD Ibiza siguió apretando. El equipo de Llona generó un importante volumen de ocasiones durante una primera media hora en la que disparó cinco veces sobre la portería vasca, cuatro de ellas entre los tres palos. Los celestes llevaban el mando, mordían arriba y encontraban espacios con facilidad ante un rival que no terminaba de descifrar el planteamiento ibicenco. Con el paso de los minutos, el Arenas consiguió rebajar la intensidad de la presión visitante y el encuentro entró en una fase más equilibrada. La UD Ibiza, entonces, decidió defenderse con el balón. Los de Llona monopolizaron la posesión, movieron al rival de lado a lado y trataron de encontrar espacios mediante ataques más largos. El marcador ya no se movería antes del descanso. El 0-2 reflejaba la superioridad celeste durante los primeros 45 minutos.

Sin bajar el pie del acelerador

Pero si el inicio de la primera mitad había sido fulminante, el de la segunda no se quedó atrás. La UD Ibiza volvió de vestuarios con el cuchillo entre los dientes y no tardó en ampliar la ventaja. En el minuto 51, Mazeya puso el tercero con un auténtico latigazo. El extremo recibió un balón de Astals en la esquina izquierda del área, recortó a su defensor y soltó un zurdazo inapelable que se coló lejos del alcance del guardameta local. Mazeya vuelve a llamar a la puerta. El jugador ya había visto portería ante la Peña Deportiva y repitió ante el Arenas para encadenar dos partidos marcando y dejando buenas sensaciones en esta pretemporada.

Y tres minutos después llegó el cuarto.Otra vez Astals apareció por la derecha para poner un balón medido al área. Pedro Ortiz lo dejó de cara y Varela apareció para completar la jugada y firmar su segundo tanto de la mañana y la segunda asistencia de Astals, que volvió a demostrar su importancia en el juego ofensivo celeste. Precisamente el futuro del carrilero es uno de los asuntos que siguen sobre la mesa en Can Misses. El Sabadell, donde estuvo cedido la pasada temporada y logró el ascenso a Segunda División, sigue interesado en hacerse con sus servicios. Pero la UD Ibiza sabe que retener a Astals sería una de las mejores noticias posibles, porque el jugador está demostrando ser diferencial para la categoría.

Iker Varela fue uno de los jugadores más destacados del partido con sus dos goles. / UD Ibiza

Con el 0-4, la UD Ibiza se gustaba ante un Arenas completamente desbordado. El conjunto vasco, eso sí, consiguió recortar distancias en el minuto 65 y maquilló un marcador que reflejaba una superioridad celeste mucho mayor durante buena parte del encuentro. A partir de ahí, el ritmo bajó. El desgaste de los primeros 60 minutos comenzó a pasar factura y ambos técnicos aprovecharon para mover el banquillo, repartir minutos y probar diferentes variantes. La UD Ibiza dio un paso atrás y el Arenas trató de encontrar un segundo tanto que le permitiera maquillar todavía más el resultado.

Los celestes, ya en bloque medio-bajo, esperaron su oportunidad para correr al espacio y aprovechar una de sus grandes armas: la pólvora que acumulan en la zona de tres cuartos. El partido terminó con un 1-4 y con una conclusión clara: la UD Ibiza llega lanzada al tramo final de su preparación. Cuatro partidos, cuatro victorias y una producción ofensiva que invita al optimismo. El equipo de Llona ha marcado ante Ilicitano, SD Ibiza, Peña Deportiva y Arenas y, más allá de los resultados, está dejando la sensación de tener recursos suficientes arriba para hacer daño a cualquiera. Ahora toca trasladar esa pólvora al campeonato. Ahí ya no habrá amistosos ni margen para hacer pruebas. Pero, de momento, la UD Ibiza ha hecho los deberes y llega con el depósito de ilusión lleno.