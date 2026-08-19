Raúl Llona, técnico de la UD Ibiza: “Estoy muy satisfecho del resultado, pero también de cómo lo hemos conseguido”

La UD Ibiza cosechó buenas sensaciones tras su enfrentamiento ante el Arenas de Getxo, un duelo que dejó satisfecho al cuerpo técnico y a la plantilla por el nivel mostrado en esta fase de la pretemporada. El entrenador del conjunto celeste, Raúl Llona, se mostró "muy contento por el resultado" y destacó especialmente los primeros "60-75 minutos" del equipo, a los que calificó de "realmente muy buenos". Según el técnico, durante ese tramo "se han visto las señas de identidad que queremos tener ante un rival que sabíamos que nos iba a poner muchísimas complicaciones con toda esa intensidad y energía que tiene". Asimismo, Llona subrayó la capacidad de adaptación de sus futbolistas: "Para nosotros fue muy importante el haber sido capaces de adaptarnos a la situación del campo y del contexto. Estoy muy satisfecho del resultado, pero también del cómo lo hemos conseguido".

Por su parte, el delantero Manu Justo, autor de su primer gol con la camiseta ibicenca, definió el choque como un "partido contundente y sólido en términos generales del equipo", ideal para "seguir acumulando minutos". El atacante reconoció estar "cogiendo sensaciones y adaptándose a lo que quiere el míster", al tiempo que se mostró "contento por el debut". Pensando en la carga de trabajo estival, el jugador señaló acudir al siguiente compromiso "con ganas y confianza para hacer otro partido bueno y seguir acumulando cargas, subiendo minutos todo el equipo para llegar bien al partido de liga".

Finalmente, Pedro Ortiz puso en valor el arranque del encuentro, asegurando que salieron "muy bien" al ponerse "rápido por delante en el marcador", algo que considera "la línea a seguir". Ortiz recordó la exigencia del choque al tratarse del "primer rival de la misma categoría", ante el cual "el equipo supo responder bastante bien". El futbolista ve al grupo "bastante bien, afrontando los partidos con mucha seriedad y siendo muy competitivos", clave principal de la pretemporada para "coger sensaciones y llegar a la liga lo mejor posible". En cuanto a su aportación individual en el juego de ataque, Ortiz detalló sus asistencias durante el encuentro: "En la primera, Manu hizo un pase al espacio y rompió bastante bien; la segunda fue una buena jugada por banda, tenía opción de rematar, pero vi que el rival se metía hacia la portería y se la dejé para que la empujara".