La UD Ibiza encara la recta final con deberes pendientes

El tiempo apremia. El calendario se aprieta. La UD Ibiza encara su última semana de pretemporada antes de dar el pistoletazo de salida a la competición liguera el próximo 30 de agosto a las 19.15 horas a domicilio ante el Antequera. La cuenta atrás ya está en marcha y los celestes afrontan los últimos días de preparación con trabajo por hacer tanto sobre el césped como en los despachos.

Está siendo una pretemporada plácida para los pupilos de Raúl Llona, que de momento cuentan todos sus partidos de preparación por victorias y que solo han sufrido un contratiempo, aunque ha sido muy relevante: la lesión por rotura del ligamento cruzado anterior de Liberto, uno de los fichajes estrella del verano. Los plazos marcarán los tiempos de una fatídica lesión que le tendrá apartado, como mínimo, durante los próximos seis meses.

Un varapalo que la dirección deportiva encabezada por Míchel Sanz no tardó en intentar paliar con la llegada de José Carlos Lazo, jugador diferencial para la categoría que atesora dos ascensos a Primera División con Almería y Espanyol y que la pasada temporada anotó tres goles y repartió dos asistencias en 33 partidos en Segunda División con el Albacete.

Pues bien, la UD Ibiza, que durante la primera semana de agosto realizó su preparación en La Nucía, donde se concentran numerosos equipos durante el verano, pondrá este martes rumbo al País Vasco para afrontar su segundo y último stage de preparación, con la vista puesta en llegar en condiciones óptimas al inicio liguero.

Será una semana frenética para los celestes, que el miércoles a las 10 horas jugarán en tierras vascas el duelo más exigente de toda la pretemporada ante el Arenas de Getxo, único equipo de Primera RFEF al que se enfrentarán este verano. Por la tarde, la plantilla volverá a ejercitarse a las 17.30 horas en una sesión vespertina antes de afrontar el jueves su segundo y último partido de preparación en el norte peninsular ante Osasuna Promesas, filial rojillo que esta temporada militará en Segunda RFEF tras su descenso el pasado curso.

El viernes, la expedición pitiusa regresará a Ibiza y, a las 19 horas, se ejercitará en el Palladium Can Misses antes de que los jugadores se marchen a sus respectivos domicilios a descansar. El sábado llegará el último amistoso de esta pretemporada, ante el Mallorca B a las 11 horas en el feudo celeste. Tres partidos en cuatro días para poner el cuerpo a punto y llegar con las piernas cargadas, pero con los conceptos cada vez más claros, al estreno oficial.

La dirección deportiva trabaja a destajo

Y, si la plantilla no descansa, la dirección deportiva tampoco. Quedan dos semanas de mercado de fichajes y el tiempo apremia para un equipo al que todavía le faltan tres refuerzos: un central, un lateral izquierdo y un delantero. El puesto de lateral derecho, otro al que le faltaba una pieza, ya está completo con la llegada de Pablo Busto, ex del Real Betis que se ha comprometido con la UD Ibiza para las dos próximas temporadas.

Busto llega para completar una posición en la que también están Gonzalo Almenara e incluso David Astals, aunque Raúl Llona, por el momento, prefiere al carrilero en una posición más avanzada. No se descarta, eso sí, una salida si llega una buena oferta del Sabadell, que quiere llevárselo gratis para su proyecto de Segunda División después de su exitosa cesión la pasada temporada, en la que logró el ascenso con el conjunto arlequinado.

Para el puesto de lateral izquierdo, la UD Ibiza tendría avanzada la llegada de Víctor García, jugador que la pasada temporada defendió los colores del Málaga y por el que la entidad celeste tendría la competencia del Torremolinos, que también suspira por el catalán. En el puesto de delantero, Míchel Sanz habría centrado la vista en hacerse con los servicios del que es uno de los arietes más cotizados de Primera RFEF, Jesús de Miguel, jugador del Tenerife que la pasada temporada anotó 11 goles en 29 partidos y que lleva sin jugar desde el pasado 1 de mayo por unos problemas de pubis.

El problema, la competencia. La UD Ibiza pelea por un delantero por el que Real Zaragoza, SD Huesca y Hércules habrían puesto toda la carne en el asador. El Tenerife pide 200.000 euros para dejar salir al atacante, con el que, según apuntan desde Aragón, el Real Zaragoza ya tendría un preacuerdo y por el que invertiría parte de los tres millones de euros que espera sacar por la salida de Liso, que estaría muy cerca de fichar por el RCD Mallorca.

Y, por último, un central para completar la plantilla. La UD Ibiza cuenta ahora mismo con tres en nómina: Manu Pedre, Curbelo y Fadel, por lo que es necesario un cuarto jugador para completar una posición capital y en la que Curbelo y Pedre parten ahora mismo con más opciones de ser titulares, pero que necesita otro complemento para cubrirse las espaldas ante cualquier lesión.

Cuatro centrales es lo necesario para completar una rotación de garantías. El problema es que, por ahora, no hay ningún nombre en la palestra para una posición en la que Míchel Sanz y Raúl Llona valoran varias opciones. El balón ya empieza a rodar, el mercado encara su recta final y la UD Ibiza todavía tiene tres deberes encima de la mesa.