La UD Ibiza pesca en la cantera del Real Betis

La UD Ibiza sigue completando su puzzle. El conjunto celeste ha anunciado este viernes el fichaje de Pablo Busto, lateral derecho de 20 años que llega procedente del Betis Deportivo y que se compromete con la entidad ibicenca para las dos próximas temporadas. El club celeste y el Real Betis han alcanzado un acuerdo para el traspaso del futbolista.

Pablo Busto González (Sevilla, 2005) aterriza en Can Misses como una de las apuestas de futuro de la dirección deportiva encabezada por Míchel Sanz, pero con experiencia suficiente pese a su juventud. Formado desde categoría benjamín en la cantera del Real Betis, el sevillano ha ido quemando etapas en el conjunto verdiblanco hasta alcanzar el filial y llegar a debutar con el primer equipo en Primera División.

Su estreno en LaLiga EA Sports se produjo el 13 de enero de 2024, cuando Manuel Pellegrini le dio la alternativa en el Benito Villamarín frente al Granada. Una oportunidad que confirmó la progresión de un jugador que también ha sido internacional con España en las categorías sub-18 y sub-19.

Busto llega a Ibiza para reforzar el lateral derecho, una de las posiciones que Míchel Sanz tenía señaladas como prioritarias en la recta final del mercado. Su incorporación permite además a la UD Ibiza sumar una pieza sub-23 a su plantilla, un perfil especialmente cotizado en Primera RFEF.

Dilatada experiencia en Primera RFEF

El nuevo jugador celeste acumula experiencia en la categoría de bronce después de disputar 28 partidos en Primera RFEF con el Betis Deportivo, 15 de ellos durante la pasada temporada, en la que el filial verdiblanco terminó descendiendo a Segunda RFEF. También cuenta con 26 encuentros en el Grupo IV de Segunda RFEF y dos apariciones en Primera División. Se trata de un lateral con recorrido, capacidad para incorporarse al ataque y margen de crecimiento, un perfil que encaja con la apuesta que está realizando la UD Ibiza en este mercado por jugadores jóvenes, pero con experiencia en categorías superiores.

Busto competirá por el puesto con el resto de opciones que maneja Raúl Llona en el costado derecho y se incorpora a un proyecto que continúa acelerando en la recta final del mercado. La UD Ibiza ya había puesto sus ojos en el futbolista, tal y como avanzó este periódico, y finalmente ha conseguido hacerse con sus servicios después de alcanzar un acuerdo con el Real Betis.

Con su llegada, la dirección deportiva celeste da otro paso para terminar de cerrar una plantilla a la que todavía le queda alguna pieza por incorporar. El objetivo de Míchel Sanz es que Raúl Llona disponga del equipo más competitivo posible cuando llegue el momento de la verdad. Busto se convierte así en una nueva apuesta celeste para un proyecto que quiere mirar hacia arriba y que, a menos de dos semanas del cierre del mercado, continúa moviendo ficha.