El nuevo Suleiman desata la fiebre en la Champions League

Se desata la 'Sulimanía' en Eslovaquia. Suleiman Camara (Gambia, 7 de diciembre de 2001) cambió Santander por Bratislava el pasado 3 de agosto, cuando fichó por el Slovan, el equipo de la capital eslovaca. Su antiguo club, el Racing de Santander, recién ascendido a Primera División, decidió traspasarlo por una cantidad cercana al millón de euros al considerar que el extremo, nacido en Barcelona y con nacionalidad gambiana, no tenía hueco en la rotación de una plantilla que regresa 14 años después a la máxima categoría.

Suleiman llegó a la cantera del Girona FC en 2018 procedente del Sabadell, donde se había formado en sus categorías inferiores. Estuvo dos temporadas en la entidad catalana y llegó a entrar en la dinámica del primer equipo. Con el conjunto gerundense disputó dos partidos de Copa del Rey en la temporada 2021/22: debutó el 2 de diciembre de 2021 en la victoria por 5-1 ante el Calvo Sotelo Puertollano y doce días después volvió a tener minutos ante el Huesca. No volvió a jugar con el primer equipo aquella temporada.

Sin sitio en la primera plantilla del Girona, Suli escuchó diferentes propuestas y terminó firmando para las siguientes tres temporadas por la UD Ibiza el 1 de julio de 2022. El extremo llegó para convertirse en una de las piezas importantes del conjunto celeste en Segunda División y disputó 37 partidos ligueros, en los que anotó dos goles y repartió otras dos asistencias.

Rápido, desequilibrante y con capacidad para el regate, tenía talento para romper partidos, aunque también arrastraba uno de sus grandes debes: la toma de decisiones en los metros finales y, sobre todo, la falta de puntería de cara a puerta. Aquella temporada terminó con la UD Ibiza descendiendo a Primera RFEF, pero Suli decidió quedarse en la isla para intentar devolver al club al fútbol profesional.

En la 2023/24 volvió a disputar 37 partidos con la camiseta celeste, esta vez con cuatro goles, y ayudó al equipo a alcanzar el play-off de ascenso a Segunda División. El sueño se frenó ante un Barça B repleto de talento con jugadores como Héctor Fort, Gerard Martín, Marc Casadó, Marc Bernal, Unai Hernández, Marc Guiu o Pau Víctor.

Tras quedarse a las puertas del ascenso y ante la posibilidad de continuar otro curso en Primera RFEF, Suli empezó a escuchar ofertas. El Racing de Santander fue quien se llevó el gato al agua y pagó cerca de 400.000 euros por hacerse con sus servicios, firmando al extremo para las cuatro temporadas siguientes.

En Santander, sin embargo, nunca terminó de hacerse con la titularidad. José Alberto apostó con fuerza por Andrés Martín (que ha anotado 40 goles y repartido 27 asistencias en las últimas dos temporadas) e Íñigo Vicente (13 goles y 30 asistencias entre la 23/24 y la 24/25), dos de los grandes responsables del ascenso racinguista a Primera División. Suli tuvo un papel más secundario, aunque fue ganando protagonismo con el paso de los meses.

En su primer curso disputó 21 partidos ligueros, con 433 minutos, además de dos encuentros de Copa del Rey y un gol. En la segunda temporada elevó sus cifras hasta los 33 partidos de Liga y 792 minutos, además de cuatro encuentros de Copa y otro gol.

Cinco tantos en 60 partidos con el Racing fueron suficientes para que el club cántabro buscara una salida para el extremo este verano. Con varias propuestas de Segunda División sobre la mesa, Camara decidió cambiar de escenario y apostar fuerte. El Slovan de Bratislava apareció en escena, puso cerca de un millón de euros sobre la mesa y se hizo con sus servicios hasta junio de 2030.

Y aquí Suli empezó a volar

Apenas 24 horas después de hacerse oficial su fichaje, el extremo ya tuvo la oportunidad de debutar en la previa de la Champions League. El técnico del Slovan, el exjugador del Barcelona Yaya Touré, le dio 24 minutos ante el Mjällby sueco. El equipo eslovaco perdía 1-0 cuando Suli saltó al terreno de juego en el minuto 66.

Doce minutos después, el gambiano apareció para igualar el encuentro y, ya en el descuento, asistió a Manasse Kianga para culminar la remontada. Gol y asistencia en apenas 24 minutos. Una carta de presentación difícil de mejorar. Pero Suli no se conformó. En el partido de vuelta, disputado el pasado martes, ya fue titular partiendo desde el costado izquierdo y volvió a dejar su sello.

El exjugador de la UD Ibiza abrió el marcador en el minuto 47 y volvió a ser uno de los protagonistas de la clasificación del Slovan, que se impuso 2-0 y cerró la eliminatoria con un 3-1 global. En apenas 107 minutos con la camiseta del conjunto eslovaco, Suli ha participado directamente en tres goles. Dos tantos y una asistencia en una eliminatoria previa de la Champions. Se dice pronto.

Ahora, al Slovan le espera una nueva eliminatoria a cara de perro ante el Celje esloveno por un puesto en el sorteo de la Champions League. Y mientras Bratislava empieza a descubrir a su nuevo extremo, en Ibiza se mira de reojo a un jugador que dejó Can Misses hace apenas dos años y que ahora está llamando a la puerta del fútbol europeo. El Suli que se marchó de Ibiza tenía desborde, velocidad y talento. El que ha aterrizado en Bratislava parece haber encontrado también el gol. Y eso, en el fútbol, cambia muchas cosas.