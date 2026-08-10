La UD Ibiza acelera para completar un equipo de altura

La UD Ibiza acelera en el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada. El director deportivo celeste, Míchel Sanz, ha repetido en varias ocasiones que quiere tener "el mejor equipo posible el 30 de agosto", sin precipitarse y valorando cada opción al milímetro junto a Raúl Llona. Pero el mercado entra en su recta final y en Can Misses ya han pisado el acelerador.

El pasado sábado, en la víspera del partido de las Festes de la Terra ante la SD Ibiza, el conjunto blau cel anunció dos movimientos de peso: las incorporaciones de Manu Justo y José Carlos Lazo. El primero era uno de los delanteros más codiciados de la categoría y el segundo llega a la isla después de conseguir dos ascensos a Primera División con Almería y Espanyol. Dos golpes de efecto que elevan el listón de un proyecto que quiere mirar hacia arriba.

La plantilla ibicenca cuenta actualmente con 14 fichajes, el regreso de Astals y los ‘veteranos’ Manu Pedre, Theo Valls, Iván del Olmo, Nsukula y Eslava. En total, son 20 futbolistas, aunque Liberto está fuera de combate para una larga temporada por su rotura del ligamento cruzado anterior y Nsukula aparece en la rampa de salida.

Al puzzle celeste todavía le faltan piezas. La dirección deportiva busca dos laterales, un central y un delantero, aunque algunas operaciones se han complicado por la competencia de varios de los grandes transatlánticos de Primera RFEF.

Mirando al mercado

Uno de los nombres que aparece en el radar es Jesús de Miguel (Madrid, 21 de septiembre de 1996). Según publicó Ángel García, periodista especializado en el mercado de fichajes, la UD Ibiza estaría pujando por el delantero madrileño, que la pasada temporada fue uno de los protagonistas del ascenso del Tenerife a Segunda División después de firmar 11 goles y siete asistencias.

El interés, eso sí, es elevado. Real Zaragoza y SD Huesca también estarían intentando hacerse con sus servicios. Además, el atacante arrastra problemas de pubis que le han impedido empezar la pretemporada y que arrastra durante los últimos meses, otro factor que habrá que tener en cuenta en una operación que no parece sencilla.

Jesús de Miguel ha pasado por Navalcarnero, Unionistas y Castellón. En su primera temporada en Salamanca marcó 12 goles y posteriormente se convirtió en una pieza importante del Castellón, con el que logró el ascenso a Segunda División en la temporada 2023/24 después de firmar 16 goles y cinco asistencias.

Su llegada permitiría a la UD Ibiza completar un frente ofensivo de muchos quilates junto a Manu Justo y Eslava. Una delantera con experiencia, gol y diferentes registros para afrontar una Primera RFEF que volverá a exigir mucho.

En el capítulo de llegadas, otro de los nombres que había aparecido en el radar celeste, Marcos Moreno, parece haber encontrado destino. El delantero del Albacete, una de las jóvenes perlas del mercado y pretendido por varios equipos de la categoría, se habría comprometido con el Cartagena, donde llegaría en calidad de cedido, según la información publicada por Ángel García. Pero la UD Ibiza no solo mira hacia el ataque. La dirección deportiva también trabaja para completar los laterales y tiene dos nombres encima de la mesa: Víctor García y Pablo Busto.

Víctor García (Requena, 31 de mayo de 1994) es un lateral izquierdo que se encuentra libre después de finalizar su etapa en el Málaga, con el que logró el ascenso a Primera División. Antes pasó por Tenerife, Badalona, UCAM Murcia, Ebro, Castellón y el Slask polaco. Un futbolista veterano y con una amplia mochila de experiencia: 73 partidos en Segunda División, 29 en Primera RFEF y 162 en Segunda B, además de dos temporadas en la máxima categoría del fútbol polaco. Sería competencia directa para el joven Hugo San.

Para el lateral derecho aparece Pablo Busto, futbolista de 20 años propiedad del Real Betis y que encajaría además en una ficha sub-23. Internacional sub-18 con España, llegó al conjunto verdiblanco en categoría benjamín y fue quemando etapas hasta debutar con el primer equipo a las órdenes de Manuel Pellegrini en enero de 2024. Busto acumula 28 partidos en Primera RFEF, 15 de ellos la pasada temporada con el Betis Deportivo, que descendió a Segunda RFEF. Además, suma dos encuentros en Primera División y 26 en Segunda RFEF.

A falta de menos de 20 días para el comienzo de la competición, Míchel Sanz mete la directa. La UD Ibiza todavía tiene deberes por hacer, pero el proyecto de Raúl Llona empieza a coger una pinta muy diferente. Manu Justo y Lazo han elevado el nivel, y las operaciones que se cuecen en segundo plano pueden terminar de darle forma a una plantilla que quiere competir por todo desde el primer día.