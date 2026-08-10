Álvaro Martínez, otro objetivo para la defensa de la UD Ibiza

La UD Ibiza no levanta el pie del acelerador. A poco más de tres semanas para que se cierre el mercado de fichajes, el martes 1 de septiembre, la dirección deportiva encabezada por Míchel Sanz continúa moviendo piezas para terminar de darle forma a la plantilla de Raúl Llona. El objetivo está claro: construir un equipo de garantías que pueda competir por todo y pelear por el ascenso a Segunda División.

Este lunes, la cuenta de X @Rrumores, especializada en el mercado de fichajes y que ya adelantó las llegadas de Raúl Llona y Liberto Beltrán, informó del interés de la UD Ibiza en Álvaro Martínez (La Vall d’Uixó, 4 de mayo de 2002), futbolista que actualmente milita en el Moreirense portugués y que tiene contrato hasta junio de 2028. El lateral izquierdo es un viejo conocido de Raúl Llona. Ambos coincidieron en la Cultural y Deportiva Leonesa, donde Martínez disputó dos temporadas y fue uno de los protagonistas del ascenso del conjunto cazurro a Segunda División en la campaña 2024/25. Ahora, el técnico logroñés volvería a poner su nombre encima de la mesa para reforzar una posición que la UD Ibiza todavía quiere completar.

Martínez afrontó la pasada temporada su primera experiencia en la máxima categoría del fútbol portugués. Disputó 15 partidos con el Moreirense, aunque su participación se vio condicionada por una lesión sufrida a comienzos de marzo que le mantuvo varios meses fuera de los terrenos de juego. Esta pretemporada tampoco ha tenido protagonismo en el único encuentro disputado hasta el momento por el Moreirense, ante el SC Braga, un escenario que podría alimentar la posibilidad de una salida. El futbolista tiene contrato hasta 2028, por lo que cualquier operación exigiría negociar con el conjunto portugués.

15 partidos en la Primera División portuguesa

A sus 24 años, Martínez acumula ya un importante recorrido. Suma 15 partidos en Primera División portuguesa, 83 en Primera RFEF y 43 en Segunda RFEF, 31 de ellos con el Betis Deportivo. Formado en las canteras del Castellón, Villarreal y Real Betis, destaca por su solidez defensiva, su capacidad para ganar duelos y su facilidad para incorporarse al ataque y dar profundidad por el costado. La operación, en cualquier caso, no parece sencilla. Según @Rrumores, la llegada del lateral catalán sería complicada debido a su situación contractual con el Moreirense. Además, Martínez no es el único nombre que maneja la dirección deportiva celeste para esa posición. En las últimas horas también ha trascendido el interés por Víctor García, lateral izquierdo que se encuentra libre después de finalizar su etapa en el Málaga, con el que logró el ascenso a Primera División.

La UD Ibiza tiene claro que solo incorporará a uno de los dos. La posición ya cuenta con Hugo San, fichado el pasado 30 de julio en propiedad procedente del Real Valladolid después de debutar la pasada temporada en Segunda División, por lo que Míchel Sanz busca ahora una segunda pieza que complete el carril izquierdo. El mercado sigue avanzando y la UD Ibiza continúa peinándolo. El lateral izquierdo es uno de los últimos huecos que quiere cerrar la dirección deportiva y, entre Martínez y Víctor García, los celestes tienen dos caminos diferentes: juventud y margen de crecimiento frente a experiencia y veteranía. La pelota está ahora en el tejado de Míchel Sanz.