Yoldi saca el látigo y decide el derbi de Vila

La UD Ibiza se llevó este sábado el derbi de las Festes de la Terra al imponerse por 1-0 a la SD Ibiza en el Palladium Can Misses, en un encuentro organizado por el Ayuntamiento de Ibiza que volvió a juntar a dos equipos de Vila que, esta vez, dejaron las viejas rencillas a un lado para resolver sus diferencias sobre el césped.

Raúl Llona apostó de inicio por Stamatakis, Hugo San, Fadel, Curbelo, Astals, Calavera, Theo Valls, Pedro Ortiz, Mazeya, Iker Varela y Beltrán. Enfrente, Raúl Casañ puso en liza un equipo rojillo que salió con las ideas muy claras: orden, intensidad y paciencia para esperar su oportunidad.

El partido tuvo aroma de pretemporada desde el primer minuto. Ambos técnicos aprovecharon el duelo para probar piezas, repartir minutos y buscar respuestas de cara al inicio liguero. La UD Ibiza quiso llevar el peso del encuentro, pero se encontró con una SD Ibiza muy bien organizada, cerrada atrás y preparada para salir con velocidad cuando recuperaba el balón.

Poco lucimiento en ataque

Los primeros 45 minutos dejaron poco espacio para el lucimiento de los ataques. Las defensas se impusieron con claridad y las ocasiones brillaron por su ausencia. La SD Ibiza consiguió incomodar a un conjunto celeste que no terminó de encontrarse a gusto, mientras que los de Llona tampoco encontraron la manera de romper el entramado defensivo rojillo.

Dentro del cuadro celeste, Fadel volvió a dejar buenas sensaciones en el centro de la zaga y los laterales Astals y Hugo San fueron de los más activos, buscando profundidad por ambas bandas. En la SD Ibiza, en cambio, destacó el colectivo. Los rojillos hicieron de la solidaridad defensiva su mejor arma y consiguieron mantener a raya a un rival dos categorías superior.

Theo Valls con el Trofeo Festes de la Terra / Marcelo Sastre

Tras el descanso, Llona movió el banquillo y dio entrada a Manu Pedre, Ander Yoldi, Genaro Rodríguez y Paolo, en lugar de Astals, Hugo San, Pedro Ortiz y Beltrán. Yoldi no tardó en darle la razón al técnico logroñés.

En el minuto 58, el extremo recibió el balón y soltó un auténtico latigazo que se coló por la escuadra de la portería rojilla. Un golazo para abrir un partido que se había trabado durante demasiados minutos y para confirmar, una vez más, las buenas sensaciones que está dejando Yoldi durante esta pretemporada. El navarro apunta a ser uno de los hombres importantes del nuevo proyecto celeste.

El larguero evita el doblete

El propio Yoldi rozó el segundo poco después. Tras una buena asistencia de Fadel, volvió a sacar a pasear su disparo, pero esta vez el larguero evitó el doblete y mantuvo con vida a una SD Ibiza que siguió compitiendo hasta el final.

Llona continuó moviendo el árbol en los últimos minutos y dio protagonismo también a varios jugadores del filial para repartir cargas en un partido que, aunque amistoso, tuvo por momentos el picante propio de un derbi.

La UD Ibiza acabó imponiendo su superioridad y se quedó con el triunfo, pero la SD Ibiza salió reforzada del Palladium Can Misses. Los rojillos resistieron durante buena parte del encuentro, mantuvieron el orden y obligaron a los celestes a sudar para encontrar el camino del gol. Un 1-0 que deja al conjunto de Llona con otra victoria en su preparación y a los de Casañ con la sensación de haber dado la cara ante un rival de dos categorías superiores.