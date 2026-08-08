Manu Justo, el nueve que quiere devolver a la UD Ibiza a Segunda División

La UD Ibiza ya tiene el nueve que buscaba. El conjunto celeste ha hecho oficial este sábado el fichaje de Manu Justo, delantero gallego de 30 años que llega a Can Misses para reforzar una de las posiciones que la dirección deportiva de Míchel Sanz tenía marcadas en rojo. El atacante firma por una temporada, con una segunda campaña opcional en función de objetivos.

Manu Justo Román (Vigo, 1996) aterriza en Ibiza con una carta de presentación difícil de discutir: tres ascensos a Segunda División y experiencia de sobra en el fútbol de bronce. El atacante ha logrado subir de categoría con el Racing de Santander, el Racing de Ferrol y, más recientemente, la Cultural y Deportiva Leonesa.

Precisamente en León vivió su última gran temporada y también coincidió con Raúl Llona, con quien volverá a trabajar ahora en Ibiza. En la campaña 2024/25, ambos fueron protagonistas del regreso de la Cultural al fútbol profesional. Manu Justo disputó 35 partidos, marcó 13 goles y repartió una asistencia, convirtiéndose en una de las piezas importantes de aquel equipo.

Experiencia en muchos equipos

El delantero llega ahora a la isla después de haber defendido también las camisetas del Rápido de Bouzas, Arosa, Coruxo, UCAM Murcia, Celta Fortuna, Racing de Santander y Racing de Ferrol. En su última etapa en la Cultural acumuló 67 encuentros oficiales y 18 goles.

Su llegada responde además a una necesidad evidente de la plantilla de Raúl Llona. La UD Ibiza necesitaba pólvora arriba, ya que solo contaba con Eslava como delantero puro centro puro, por lo que la dirección deportiva había acelerado la búsqueda de efectivos para una parcela ofensiva que se había quedado especialmente corta.

Manu Justo aporta experiencia, capacidad para jugar de espaldas, movilidad y, sobre todo, gol. Un perfil que conoce perfectamente la categoría y que no necesita periodo de adaptación al fútbol de Primera RFEF. La temporada pasada demostró que puede ser determinante en un equipo con aspiraciones.

Interés de otros clubes

El atacante gallego también había despertado el interés de otros clubes de la categoría, entre ellos el Racing de Ferrol y la propia Cultural, que pretendía mantener a uno de sus hombres importantes. Finalmente, la propuesta celeste terminó convenciendo al futbolista.

Pero el movimiento no se queda ahí. La UD Ibiza tiene prácticamente encarrilada la llegada de otro delantero y su anuncio podría producirse en las próximas horas. La dirección deportiva de Míchel Sanz quiere dotar a Raúl Llona de más alternativas en ataque y, después de la lesión de Liberto, la parcela ofensiva se ha convertido en una de las prioridades del mercado.

Con Manu Justo ya en el barco y otro nueve a punto de llegar, la UD Ibiza mete una marcha más en la construcción de su plantilla. El objetivo está claro: después de una temporada decepcionante, los celestes quieren volver a mirar hacia arriba y poner todos los ingredientes necesarios para pelear por el regreso a Segunda División.