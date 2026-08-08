Fútbol | Primera RFEF
Dos ascensos a Primera División avalan el fichaje de Lazo por la UD Ibiza
El extremo firma por una temporada con opción a una segunda y llega a Can Misses tras dos años en el Albacete
La UD Ibiza sigue poniendo piezas en su nuevo proyecto y vuelve a mirar hacia arriba para reforzar su ataque. El conjunto celeste ha hecho oficial este sábado la incorporación de José Carlos Lazo, extremo de 30 años que llega a Can Misses para ponerse a las órdenes de Raúl Llona. El futbolista firma por una temporada, con una segunda campaña opcional en función de objetivos.
José Carlos Lazo Romero (Sanlúcar de Barrameda, 1996) aterriza en la isla con experiencia de sobra en el fútbol profesional y con dos ascensos a Primera División en su currículum. Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, el andaluz comenzó su trayectoria profesional en el Villarreal B y posteriormente pasó por el Recreativo de Huelva y el Lugo, donde dejó nueve goles antes de dar el salto al Almería.
Con el conjunto andaluz vivió uno de los grandes momentos de su carrera. Lazo fue protagonista del ascenso a Primera División conseguido en la temporada 2021/22 y posteriormente tuvo la oportunidad de debutar en la máxima categoría del fútbol español.
Su siguiente destino fue el Espanyol, con el que volvió a celebrar un ascenso a Primera. Una trayectoria que le ha permitido acumular experiencia en diferentes escenarios y conocer de primera mano la exigencia del fútbol profesional. En las dos últimas temporadas defendió la camiseta del Albacete Balompié. El pasado curso disputó 33 partidos, en los que marcó tres goles y repartió dos asistencias.
Ahora cambia LaLiga Hypermotion por Primera RFEF para convertirse en una de las piezas con las que la UD Ibiza pretende elevar el nivel de su parcela ofensiva. Lazo puede actuar en ambas bandas y ofrece desequilibrio, experiencia y capacidad para generar peligro en los últimos metros.
Su incorporación se produce en plena ofensiva de la dirección deportiva de Míchel Sanz para reforzar el ataque. La lesión de larga duración de Liberto obligó al club a mover ficha y, en apenas unos días, la UD Ibiza ha acelerado para incorporar efectivos que permitan a Raúl Llona disponer de más alternativas.
Con Manu Justo y José Carlos Lazo ya confirmados, el conjunto celeste mete velocidad a la confección de una plantilla que todavía no está cerrada. La dirección deportiva continúa trabajando en nuevas operaciones para que el técnico tenga cuanto antes todas las armas necesarias para afrontar una temporada en la que la UD Ibiza quiere volver a ser protagonista.
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