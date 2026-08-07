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Fútbol | Primera RFEF

La UD Ibiza acelera en el mercado con un delantero de primer nivel y una operación «bomba» en marcha

El club celeste trabaja también en la incorporación de dos laterales y un cuarto central, mientras Víctor García, del Málaga, aparece como el elegido para reforzar el costado izquierdo

Víctor García, el elegido por la UD Ibiza para ocupar la banda izquierda.

Víctor García, el elegido por la UD Ibiza para ocupar la banda izquierda. / Málaga CF

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Juan López

Ibiza

La UD Ibiza pisa el acelerador en la configuración de su plantilla para la temporada 2026/27. Mientras el equipo continúa con su preparación de pretemporada, además del amistoso que disputará este sábado frente a la SD Ibiza, la dirección deportiva mantiene abiertos varios frentes para terminar de apuntalar el equipo de Raúl Llona.

Uno de los movimientos más avanzados es el de un delantero centro cuya llegada a la isla sería inminente. Según informa el medio digital Mundo Celeste, se trata de un atacante llamado a convertirse en uno de los fichajes más destacados de la categoría y a ocupar una posición prioritaria en la planificación deportiva del conjunto ibicenco.

La entidad trabaja igualmente en la llegada de un lateral derecho sub-23 procedente de un equipo filial, mientras que para el costado izquierdo el nombre señalado es el de Víctor García, futbolista del Málaga, una operación adelantada por Ángel García, especialista en fichajes, a través de su cuenta Cazurreando.com. El jugador podría desembarcar en la isla después de haber sonado en las últimas semanas para unirse a las filas del Real Zaragoza

El club celeste estudia la llegada de un atacante de gran impacto para reemplazar a Liberto Beltrán

La remodelación de la defensa no terminaría ahí. La intención de la entidad blaucel es incorporar también un cuarto defensa central con el que completar la nómina de efectivos en el eje de la zaga.

Sin embargo, el movimiento de mayor envergadura podría producirse en ataque. Tras la grave lesión de Liberto Beltrán, que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, el club ha activado una operación para incorporar a otro futbolista ofensivo.

Según las informaciones de Mundo Celeste, se trataría de una incorporación de gran impacto y que, en caso de concretarse, podría convertirse en uno de los fichajes más importantes del verano en Primera RFEF. Se trataría de una operación con la que el club celeste buscaría compensar la prolongada ausencia de Liberto y mantener intacto el potencial de una plantilla diseñada para competir por los puestos altos.

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Con varios movimientos todavía pendientes, la UD Ibiza continúa dando forma a un proyecto que aún tiene piezas por incorporar antes del inicio de la competición oficial.

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