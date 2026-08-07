Fútbol | Primera RFEF
La UD Ibiza acelera en el mercado con un delantero de primer nivel y una operación «bomba» en marcha
El club celeste trabaja también en la incorporación de dos laterales y un cuarto central, mientras Víctor García, del Málaga, aparece como el elegido para reforzar el costado izquierdo
La UD Ibiza pisa el acelerador en la configuración de su plantilla para la temporada 2026/27. Mientras el equipo continúa con su preparación de pretemporada, además del amistoso que disputará este sábado frente a la SD Ibiza, la dirección deportiva mantiene abiertos varios frentes para terminar de apuntalar el equipo de Raúl Llona.
Uno de los movimientos más avanzados es el de un delantero centro cuya llegada a la isla sería inminente. Según informa el medio digital Mundo Celeste, se trata de un atacante llamado a convertirse en uno de los fichajes más destacados de la categoría y a ocupar una posición prioritaria en la planificación deportiva del conjunto ibicenco.
La entidad trabaja igualmente en la llegada de un lateral derecho sub-23 procedente de un equipo filial, mientras que para el costado izquierdo el nombre señalado es el de Víctor García, futbolista del Málaga, una operación adelantada por Ángel García, especialista en fichajes, a través de su cuenta Cazurreando.com. El jugador podría desembarcar en la isla después de haber sonado en las últimas semanas para unirse a las filas del Real Zaragoza
El club celeste estudia la llegada de un atacante de gran impacto para reemplazar a Liberto Beltrán
La remodelación de la defensa no terminaría ahí. La intención de la entidad blaucel es incorporar también un cuarto defensa central con el que completar la nómina de efectivos en el eje de la zaga.
Sin embargo, el movimiento de mayor envergadura podría producirse en ataque. Tras la grave lesión de Liberto Beltrán, que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, el club ha activado una operación para incorporar a otro futbolista ofensivo.
Según las informaciones de Mundo Celeste, se trataría de una incorporación de gran impacto y que, en caso de concretarse, podría convertirse en uno de los fichajes más importantes del verano en Primera RFEF. Se trataría de una operación con la que el club celeste buscaría compensar la prolongada ausencia de Liberto y mantener intacto el potencial de una plantilla diseñada para competir por los puestos altos.
Con varios movimientos todavía pendientes, la UD Ibiza continúa dando forma a un proyecto que aún tiene piezas por incorporar antes del inicio de la competición oficial.
- Presiones políticas y empresariales por las hamacas y sombrillas de Formentera: la razón oculta tras el cese de la jefa de Costas de Balears
- Detenidos un hombre y una mujer tras hallar cinco coches robados en una finca de Ibiza
- Seis detenidos en Ibiza en la desarticulación de una red internacional de tráfico de drogas y migrantes en pateras
- Joanna Marí, jove eivissenca a València: «Tenia por de trobar-me sola, però no ha estat el cas»
- “Las viviendas no son discotecas”: Sant Josep sanciona con 800.000 euros varias fiestas ilegales
- Rafael Triguero ficha a Mbappé por un día en Ibiza
- Consulta aquí todos los cortes de tráfico y las restricciones en Ibiza por el eclipse solar del 12 de agosto
- Esquela José López Serrano