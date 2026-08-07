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Los futbolistas Kylian Mbappé y Achraf Hakimi apuran sus últimos días de vacaciones entrenando en Ibiza

El delantero francés del Real Madrid y el capitán de la selección marroquí se dejaron ver en las pistas Sánchez y Vivancos y se hicieron algunas fotos con los jugadores de la UD Ibiza

Los futbolistas Kylian Mbappé y Achraf Hakimi posan junto a los jugadores de la UD Ibiza.

Los futbolistas Kylian Mbappé y Achraf Hakimi posan junto a los jugadores de la UD Ibiza. / UD Ibiza

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Juan López

Ibiza

Los futbolistas de la élite internacional vuelven a elegir Ibiza como el lugar para perfecto para recuperarse y descansar después de una larga temporada. En esta ocasión, el futbolista francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, y el lateral derecho del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, se han dejado ver por las pistas Sánchez y Vivancos, mientras apuran sus últimos días de vacaciones antes del regreso a los entrenamientos con sus respectivos clubes.

Ambos jugadores ya aparecieron disfrutando en un entorno de ocio y fiesta hace algunas semanas. Sin embargo, en esta ocasión han elegido la pista de atletismo ibicenca para recuperar el ritmo físico, de cara a la temporada que está cerca de comenzar. Mbappé ha vuelto a elegir la isla, tal y como ya hizo en otros años, para pasar sus vacaciones junto a su pareja, la actriz Ester Expósito, que también ve en Ibiza uno de sus destinos favoritos.

Los jugadores de la UD Ibiza, que se encontraban entrenando en el Palladium, aprovecharon el momento para sacarse algunas fotos con ambos jugadores, en la víspera del derbi que disputarán este sábado frente a la SD Ibiza en el Palladium Can Misses.

El francés volverá a entrenarse con sus compañeros del Real Madrid en los próximos días después de que el club blanco anunciase la llegada de Yan Diomandé y la renovación de Vinicius Jr., dos de sus principales aliados en la línea ofensiva del conjunto blanco. El actual pichichi de LaLiga EA Sports se reencontrará con un grupo que ha sufrido una transformación importante tras la llegada de José Mourinho al banquillo y la de nuevos futbolistas para completar la plantilla merengue.

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Por su parte, Hakimi también se ha convertido en otro visitante asiduo de la isla, y no quiso desaprovechar la oportunidad de volver poco después de terminar sus compromisos mundialistas con la selección de Marruecos. El ex madridista regresará a las sesiones del club parisino después de proclamarse campeón de Europa por segundo año consecutivo con el grupo entrenado por el técnico español Luis Enrique, y pondrá fin a unas vacaciones que cada vez más futbolistas internacionales quieren vivir en la isla.

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