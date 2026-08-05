La UD Ibiza responde en su estreno ante el Elche Ilicitano

La UD Ibiza ya tiene su primera victoria de la pretemporada. El conjunto de Raúl Llona superó este miércoles por 3-1al Elche Ilicitano en el stage que está realizando en La Nucía y estrenó su casillero de triunfos con una actuación que dejó detalles positivos, aunque también aspectos por pulir cuando apenas se cumplen diez días de preparación.

El encuentro permitió empezar a ver las primeras pinceladas de la idea de juego del nuevo técnico celeste. Dominio del balón, presión alta y mucha movilidad en ataque son algunas de las señas de identidad de un equipo que todavía está en construcción, pero que comienza a enseñar sus argumentos.

Llona apostó de inicio por Andrés Prieto bajo palos; Hugo San, Manu Pedre, Eric Curbelo y Astals en defensa; Calavera, Genaro Rodríguez y Pedro Ortiz en la sala de máquinas; y un frente ofensivo formado por Ander Yoldi, Iker Varela y Nsukula. La ausencia más destacada fue la de Eslava, que continúa recuperándose de unas molestias y sigue dosificando las cargas de trabajo, mientras que Gonzalo Almenara tampoco participó.

Primer gol, poco antes del descanso

La UD Ibiza llevó el peso del partido desde el primer minuto y encontró premio poco antes del descanso. En el minuto 35, Ander Yoldi firmó una gran acción por el costado izquierdo, ganó línea de fondo y puso un balón atrás que Iker Varela convirtió en el 1-0 con un potente zurdazo a la escuadra, imposible para el guardameta ilicitano.

Tras el paso por los vestuarios llegaron los habituales cambios de un encuentro de pretemporada. Llona comenzó a repartir minutos y dio entrada, entre otros, a Stamatakis, Theo Valls e Ismael Fadel. El filial franjiverde aprovechó el reajuste para igualar el marcador en los primeros compases de la segunda mitad y durante varios minutos logró discutir el control del encuentro a los ibicencos.

Sin embargo, cuando mejor estaba el conjunto alicantino apareció la calidad individual de los celestes. En el minuto 77, Pedro Ortiz volvió a adelantar a los celestes actuando como mediapunta, una posición más adelantada que la de Theo Valls y Josep Calavera. El ex del Córdoba aprovechó para firmar el 2-1 y devolver la ventaja a los de Raúl Llona.

El tanto golpeó anímicamente al Ilicitano y, ya en el 86, la UD Ibiza sentenció el encuentro con el 3-1. El autor fue Leo Ullmann, uno de los futbolistas incorporados este verano para el filial procedente del UCAM B y que está realizando la pretemporada con el primer equipo. El joven jugador aprovechó la oportunidad que le brindó Llona para estrenarse como goleador con la camiseta celeste y cerrar la primera victoria del verano.

Automatismos y confianza

Más allá del resultado, el encuentro sirvió para seguir acumulando minutos, automatismos y confianza en una plantilla que todavía espera varias incorporaciones antes del cierre del mercado. La expedición celeste pondrá punto final a su concentración en La Nucía y regresará a la isla para afrontar el siguiente compromiso de la pretemporada.

Será el sábado, a las 20 horas, en el Palladium Can Misses, donde la UD Ibiza disputará el derbi de las Festes de la Terra frente a la SD Ibiza. Un partido que permitirá seguir calibrando el crecimiento de un equipo que empieza a tomar forma.