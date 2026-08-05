La UD Ibiza activa la ofensiva por Ángel Troncho y Marcos Moreno

La UD Ibiza sigue peinando el mercado en busca de pólvora para su ataque. La grave lesión de Liberto, que se rompió el ligamento cruzado anterior durante la pretemporada y estará varios meses alejado de los terrenos de juego, ha obligado a la dirección deportiva encabezada por Míchel Sanz a acelerar la búsqueda de refuerzos ofensivos.

Entre los nombres que maneja el club celeste destaca el de Ángel Troncho (Benicarló, 2 de octubre de 2002), extremo que quedó libre hace apenas unos días tras finalizar su etapa en la SD Eibar. El futbolista castellonense es uno de los perfiles que más gustan en Can Misses por su polivalencia.

Aunque su posición natural es la de extremo, también puede actuar como delantero o mediapunta, una versatilidad muy valorada por Raúl Llona para un sistema que exige movilidad en los metros finales. Troncho llegó al Eibar en edad juvenil procedente del Benicarló y fue creciendo hasta debutar con el primer equipo.

En la temporada 2023/24 jugó cedido en la SD Amorebieta y el pasado curso defendió la camiseta del Arenas de Getxo, donde disputó 25 encuentros en el Grupo 1 de Segunda RFEF, firmando dos goles y repartiendo cuatro asistencias.

En total, el atacante pone fin a su etapa en Ipurua con 23 partidos oficiales con el primer equipo, 677 minutos disputados y un gol, además de la experiencia acumulada en Segunda RFEF durante sus cesiones. Pero Troncho no es el único nombre que figura en la agenda de la UD Ibiza. El club también sigue muy de cerca la situación de Marcos Moreno (2004), delantero del Albacete Balompié que apunta a salir cedido este verano para acumular minutos lejos del Carlos Belmonte.

El atacante manchego está considerado una de las grandes promesas del conjunto albaceteño y destaca igualmente por su versatilidad, ya que puede actuar tanto como delantero centro como en cualquiera de las dos bandas.

A pesar de su juventud, ya suma nueve partidos en Segunda División y 36 encuentros en Primera RFEF, competición en la que ha firmado cuatro goles y dos asistencias. Además, ha disputado cuatro partidos de Copa del Rey, en los que consiguió un gol.

La dirección deportiva celeste mantiene abiertas varias operaciones para reforzar una parcela ofensiva que, tras la baja de Liberto, ha quedado muy condicionada. A día de hoy, Eslava es el único delantero centro puro de la plantilla, aunque el ariete continúa recuperándose de los problemas en el tobillo que arrastra desde la pasada temporada.

Con casi un mes por delante hasta el cierre del mercado, la UD Ibiza sigue trabajando para dotar a Raúl Llona de más alternativas en ataque y elevar el nivel competitivo de una plantilla diseñada para pelear por el ascenso a Segunda División.