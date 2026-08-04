La UD Ibiza rompe con el pasado en su nueva equipación

La UD Ibiza ya luce oficialmente su nueva piel. La entidad celeste presentó este martes la primera equipación con la que competirá durante la temporada 2026/27, la primera diseñada por la firma estadounidense Brain Dead, que sustituye a Puma como proveedor técnico del club.

Como adelantó en exclusiva Diario de Ibiza el pasado 30 de julio, la nueva camiseta mantiene el tradicional azul celeste como color predominante, aunque introduce una de las principales novedades en el cuello. El diseño incorpora un estampado en tonos oscuros, amarillos y azules que rompe con la estética de las últimas temporadas y aporta una imagen más atrevida. Ese mismo patrón también aparece en el remate de las mangas, dando continuidad a una equipación con una personalidad mucho más marcada.

El escudo de la UD Ibiza vuelve a situarse en el lado izquierdo del pecho, mientras que el logotipo de Brain Dead ocupa el derecho. En el centro se mantiene Power Electronics como patrocinador principal, igual que en campañas anteriores.

Según explicó el club, la camiseta n"ace inspirada en uno de los contrastes más representativos de la isla: el azul intenso del mar Mediterráneo y el blanco de la arquitectura tradicional ibicenca". Además, el estampado del cuello y de los puños está "inspirado en las históricas murallas de Dalt Vila, un guiño al patrimonio de Ibiza que aporta identidad a un diseño limpio y contemporáneo".

La nueva equipación ha sido confeccionada con un "tejido ligero y transpirable para ofrecer mayor comodidad tanto dentro como fuera del terreno de juego". Para la entidad celeste, esta primera colección junto a Brain Dead supone el inicio de una "nueva etapa en la que pretende unir fútbol, moda, cultura y diseño bajo una identidad propia".

La presentación pone fin a varias semanas de expectación en torno a una camiseta que había generado numerosos comentarios entre la afición. No en vano, la primera equipación ya se dejó ver hace unos días en unos carteles publicitarios instalados en distintos puntos de la ciudad, unas imágenes que fueron captadas por Diario de Ibiza antes de que el club las retirara y las sustituyera por otras con el logotipo de la UD Ibiza y Brain Dead.

La entidad informó además de que este miércoles desvelará el resto de la colección oficial para la temporada 2026/27 y que en los próximos días anunciará la fecha de inicio de la venta online de la nueva camiseta, así como la reapertura de la tienda oficial del Palladium Can Misses.

Debut aplazado

Por otra parte, la UD Ibiza confirmó que el primer amistoso de la pretemporada, previsto para este martes en el stage de La Nucía, quedó finalmente suspendido al no encontrar un rival con el que enfrentarse. El estreno del equipo de Raúl Llona tendrá lugar este miércoles frente al Elche Ilicitano, conjunto que milita en Segunda RFEF, en el que será el primer test de una pretemporada en la que los celestes buscan llegar en las mejores condiciones al inicio liguero.