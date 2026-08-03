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Fútbol | Primera RFEF

Baja inesperada en la UD Ibiza: Liberto Beltrán sufre una rotura del ligamento cruzado anterior dos semanas después de su fichaje

El jugador de la UD Ibiza, que llegó procedente de la SD Huesca hace tan solo dos semanas, será operado en los próximos días para comenzar el proceso de recuperación

Comunicado de la UD Ibiza sobre la lesión de Liberto Beltrán.

Comunicado de la UD Ibiza sobre la lesión de Liberto Beltrán. / UD Ibiza

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Juan López

Ibiza

La UD Ibiza ha confirmado este lunes una de las peores noticias posibles. El extremo castellonense Liberto Beltrán, cuyo fichaje por el club celeste fue anunciado hace tan solo dos semanas procedente de la SD Huesca, ha sufrido sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, según han determinado las pruebas médicas realizadas al futbolista.

El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y, posteriormente, iniciará el proceso de recuperación para regresar a los terrenos de juego. La plantilla blaucel pierde así a uno de los jugadores que estaba destinado a marcar diferencias en el ataque celeste de cara a la nueva campaña y deberá buscar en el mercado nuevas piezas que le permitan contar con más recursos ofensivos.

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El club ha querido desearle muestras de cariño y apoyos a través de un comunicado y le ha querido desear mucha fuerza y ánimos en el duro proceso de recuperación al que tendrá que hacer frente.

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