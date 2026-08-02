Fútbol | Primera RFEF
Rares Vlad, el 'fichaje fantasma' que ya se entrena con la UD Ibiza
El portero rumano, de 20 años y procedente del Mallorca B, viajará al primer ‘stage’ de pretemporada en La Nucía como tercer portero de la plantilla, a falta de que se oficialice su llegada
La UD Ibiza continúa moviéndose en el mercado de fichajes con el objetivo de confeccionar una plantilla a la que aún le quedan algunas piezas por armar. En esta ocasión, lo ha hecho firmando al cancerbero rumano Rares Vlad, procedente del Mallorca B y que ya se encuentra trabajando a las órdenes de Raúl Llona durante la pretemporada.
Así lo confirmó el nuevo técnico celeste a los micrófonos de IB3 Radio a principios de esta semana, donde aseguró que el guardameta de 20 años será tercer portero de la primera plantilla. A falta de que se anuncie su fichaje por la disciplina celeste, Vlad también formará parte de la expedición que viajará al primer ‘stage’ de pretemporada del conjunto ibicenco, que se llevará a cabo en La Nucía.
El joven cancerbero de 1,92 metros de altura llega a la isla después de certificar el ascenso a Segunda RFEF con el filial bermellón, tras una temporada en la que el conjunto mallorquín se mostró muy superior y en la que finalizó en la primera posición de la tabla correspondiente al Grupo 11 de Tercera.
De esta forma, todo apunta a que Rares Vlad completará la nómina de porteros de la UD Ibiza para la próxima temporada, que ya está cubierta tras las llegadas de Andrés Prieto y Dimitrios Stamatakis en las últimas semanas.
- Un choque en cadena entre un coche de gran cilindrada y tres taxis deja seis heridos, uno de ellos grave, en la carretera de Sant Antoni
- Manumission' vuelve en Ibiza con Mike y Claire McKay: 'Es nuestra verdadera historia de amor
- Extinguido un incendio forestal en Ibiza que ha afectado a la zona de s’Alqueria en Santa Gertrudis
- Detenido un menor tras robar 500 euros en un local y llevar fentanilo y metadona para vender
- Cuatro vidas centenarias vuelven al Pereyra: 'He visto cambiar mucho Ibiza, pero siempre para bien, me gusta la Ibiza que tenemos
- Un verano al límite en las carreteras de Ibiza y Formentera: dos muertes, vuelcos y rescates extremos
- Sant Antoni duplica hasta las 600 plazas el aparcamiento público de la entrada al núcleo urbano
- Accidente en Formentera: Un coche cae de las rocas a la playa ses Illetes