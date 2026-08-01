La UD Ibiza mete la quinta y se lanza a por el gol

La UD Ibiza ha pasado de caminar a correr. La dirección deportiva que encabeza Míchel Sanz ha pisado el acelerador en los últimos días y el proyecto de Raúl Llona empieza a coger forma a golpe de fichajes. Doce incorporaciones después, el conjunto celeste ya cuenta con 18 jugadores y sigue trabajando para completar una plantilla diseñada con un único objetivo: pelear por el ascenso a Segunda División.

El club entró en el mercado con perfil bajo, sin precipitaciones y estudiando cada movimiento al milímetro. Una estrategia que ha cambiado de velocidad esta semana, en la que han llegado varias piezas y se han abierto nuevas operaciones. El trabajo, sin embargo, todavía no ha terminado. La UD Ibiza espera cerrar alrededor de media docena de incorporaciones más, con la delantera como principal prioridad.

La revolución es evidente. De la plantilla de la pasada temporada únicamente continúan Manu Pedre, Theo Valls, Iván del Olmo, Nsukula y Eslava, mientras que Astals regresa después de su cesión en el Sabadell, con el que consiguió el ascenso a Segunda División. El resto es prácticamente nuevo.

Hasta la fecha, los doce fichajes son Gonzalo Almenara, Andrés Prieto, Genaro Rodríguez, Ander Yoldi, Ismael Fadel, Stamatakis, Josep Calavera, Pedro Ortiz, Iker Varela, Liberto Beltrán, Hugo San y Eric Curbelo. Las dos últimas incorporaciones han servido, además, para elevar el nivel de una defensa que necesitaba refuerzos. Hugo San llega como una de las apuestas de futuro del Real Valladolid y Eric Curbelo aterriza con un importante cartel y con la misión de convertirse en una pieza importante en el centro de la zaga.

Por líneas, todavía quedan deberes. La portería necesita un tercer guardameta, mientras que en defensa falta, al menos, un lateral izquierdo que acompañe a Hugo San. En el lateral derecho, Astals y Almenara cubren la posición y, en el centro, Manu Pedre, Eric Curbelo e Ismael Fadel forman la base de una zaga que todavía podría incorporar alguna pieza más.

El centro del campo es, a priori, la zona más completa. Theo Valls, Genaro Rodríguez, Josep Calavera y Pedro Ortiz ofrecen perfiles diferentes y complementarios, mientras que Iván del Olmo también puede actuar en la sala de máquinas. En el club esperan que el futbolista dé esta temporada un paso adelante y confirme las expectativas que siempre ha generado.

En las bandas, Llona cuenta con Nsukula, Ander Yoldi, Iker Varela y Liberto Beltrán. El gran agujero está arriba. Eslava es, de momento, el único delantero centro puro de la plantilla. Y ahí es donde Míchel Sanz tiene trabajo por delante.