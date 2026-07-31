La UD Ibiza aprieta el gatillo por dos delanteros

La UD Ibiza mete la directa en la última semana de julio. La dirección deportiva que encabeza Míchel Sanz pisa el acelerador para darle a Raúl Llona las piezas que necesita en ataque y estaría pujando con fuerza por hacerse con los servicios de dos de los delanteros más cotizados del mercado de Primera RFEF: Manu Justo y Obolskii. El mensaje de Míchel Sanz ha sido claro: lo importante es llegar al 30 de agosto con el mejor equipo posible. Y el club celeste parece dispuesto a poner toda la carne en el asador para conseguirlo. La UD Ibiza ya ha cerrado varias operaciones y ahora centra sus esfuerzos en una zona que necesita pólvora. Dos nombres destacan por encima del resto y ambos tienen un denominador común: el gol.

Según publicó Ángel García, periodista especializado en el mercado de fichajes, la UD Ibiza estaría muy cerca de hacerse con Manu Justo (Vigo, 9 de febrero de 1996), delantero que se encuentra libre después de haber militado las dos últimas temporadas en la Cultural y Deportiva Leonesa. El ariete gallego es, además, un viejo conocido de Raúl Llona. Ambos fueron protagonistas del ascenso del conjunto cazurro en la temporada 2024/25, en la que Manu Justo firmó 13 goles y repartió una asistencia en 35 partidos y se convirtió en uno de los principales artífices del regreso de la Cultural a Segunda División.

A sus 30 años, el delantero, de 1,74 metros, cuenta con experiencia en Celta de Vigo B, Racing de Santander, Racing de Ferrol y Cultural y Deportiva Leonesa. Un perfil que encaja en el proyecto celeste y que ha despertado el interés de varios equipos de la categoría. Entre ellos, precisamente, el Racing de Ferrol, uno de los clubes que habría pujado con más fuerza por el atacante gallego. Sin embargo, según Ángel García, la UD Ibiza habría tomado la delantera gracias a una propuesta económica que estaría fuera del alcance del resto de equipos de Primera RFEF. Ni siquiera la Cultural y Deportiva Leonesa, que pretende renovar a uno de sus hombres más importantes de la pasada temporada, habría podido igualar la oferta celeste.

Pero Manu Justo no es el único nueve que tiene en el radar la dirección deportiva ibicenca. La UD Ibiza también habría puesto sus ojos en un viejo conocido de la afición celeste: Obolskii. El delantero ruso, según Ángel García, cuenta con numerosas novias en Primera RFEF, pero la operación tiene un condicionante importante. Obolskii estaría esperando una oportunidad en Segunda División y, de momento, no contempla regresar a la categoría de bronce. Una situación que podría alargar el culebrón hasta las últimas semanas del mercado.

Obolskii ya sabe lo que es vestir la camiseta de la UD Ibiza. Lo hizo durante la temporada 2023/24, en la que marcó nueve goles en 37 partidos. Su rendimiento llamó la atención del Córdoba, recién ascendido entonces, que apostó por hacerse con sus servicios. Su primera temporada en Andalucía, sin embargo, estuvo lejos de sus mejores registros: tres goles en 33 partidos. Y el pasado curso su protagonismo cayó todavía más, hasta participar únicamente en 11 encuentros sin conseguir ver portería.

Ahora, el ruso vuelve a estar en el escaparate. El Sabadell habría mostrado interés, aunque sin llegar a concretar la operación, mientras que en Primera RFEF la Cultural y Deportiva Leonesa, el Real Murcia y el Racing de Ferrol también estarían al acecho. La UD Ibiza, por tanto, tiene competencia. El problema es que Obolskii juega con otros tiempos. El delantero quiere apurar sus opciones de encontrar acomodo en Segunda División y no tiene prisa por decidir.

En Can Misses, mientras tanto, toca esperar. La UD Ibiza acelera para encontrar gol, pero en el caso de Obolskii la paciencia será una de las armas de la partida. El mercado todavía tiene mucho que decir y el club celeste parece dispuesto a jugar hasta el final sus cartas para cerrar dos operaciones que, de concretarse, elevarían notablemente el nivel de su delantera.